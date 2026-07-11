Le quart de finale de la Coupe du monde entre la Norvège et l’Angleterre, disputé au Hard Rock Stadium de Miami, a été marqué par un accès de colère inattendu. À la suite de l’égalisation tardive de Jude Bellingham pour les Three Lions juste avant la mi-temps, l’entraîneur norvégien Ståle Solbakken a a violemment lancé une bouteille d’eau sur la ligne de touche, touchant accidentellement le pied de l’un de ses assistants, après le but égalisateur décisif marqué par Jude Bellingham pour les Three Lions dans le temps additionnel de la première mi-temps.

Les Norvégiens avaient ouvert le score à la 36^e minute grâce à une frappe fulgurante de la star de Benfica, Andreas Schjelderup. Erling Haaland et ses coéquipiers semblaient alors en passe de regagner les vestiaires en tête, après une première période durant laquelle ils avaient réussi à contenir les offensives de l’équipe de Thomas Tuchel.

Mais la star du Real Madrid, Bellingham, a contrecarré les plans norvégiens d’un superbe tir à la deuxième seconde du temps additionnel, provoquant la colère de Solbakken qui n’a pas su maîtriser ses nerfs, avant que le projectile ne rebondisse et ne touche le pied d’un de ses assistants, illustrant la frustration qui gagnait le banc norvégien.

La tension a encore crû en seconde période lorsque l’arbitre français Clément Turpin a annulé un but de Torbjörn Hegim (27 ans) après consultation de la vidéo d’arbitrage (VAR), l’arbitre ayant signalé une faute d’Haaland (25 ans) sur Elliot Anderson en début d’action, privant ainsi la star de Bologne de son premier but international, une décision qui a suscité une vive polémique.

Malgré l’agacement manifeste du staff norvégien, Solbakken, ex-coach de Wolverhampton, a su cette fois contenir son impulsivité, évitant tout nouveau débordement.