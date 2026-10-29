Le match amical entre l’Ajax et le Bayern Munich, organisé pour l’inauguration d’un nouveau stade au Kenya, a suscité une vive colère. L’ancien vice-président Rigathi Gachagua s’indigne que deux clubs européens disputent le match inaugural dans un stade financé par les contribuables kényans. Selon lui, le football kényan aurait dû être à l’honneur.

L’Ajax et le Bayern Munich s’affronteront le 5 janvier 2027 dans le nouveau Raila Odinga International Stadium, également connu sous le nom de Talanta Stadium. Situé à Nairobi, le stade peut accueillir 60 000 spectateurs et sera utilisé l’an prochain lors de la Coupe d’Afrique des nations. Le président William Ruto a annoncé mercredi ce prestigieux match amical.

Ce match amical rapportera une somme considérable aux deux clubs européens. Selon Absolut Bayern, le Bayern Munich touchera cinq millions d’euros pour sa participation au match inaugural. Les médias kényans rapportent que l’Ajax percevra environ la moitié de cette somme, soit quelque 2,5 millions d’euros.

L’annonce de ce match inaugural a provoqué la colère de Gachagua. Dans un entretien accordé à des médias locaux, l’ancien vice-président rappelle que le stade a coûté 145 milliards de shillings kényans, soit environ un milliard d’euros. « Comment se fait-il qu’un stade soit payé par les contribuables kényans, alors que le premier match sera disputé par des étrangers ? », s’interroge-t-il à voix haute.

Gachagua ne comprend pas pourquoi les clubs kényans ont été écartés. « N’avons-nous donc pas de clubs au Kenya ? », lance l’ancien vice-président, qui cite Gor Mahia et l’AFC Leopards parmi les possibilités. Selon lui, ce sont ces clubs qui auraient dû avoir l’occasion d’entrer dans l’histoire.

Selon Gachagua, un match entre un grand club européen et l’équipe nationale du Kenya aurait également été possible. « Pourquoi ne pas avoir fait venir une équipe pour affronter les Harambee Stars ? Nous aurions au moins eu un élément kényan. Qu’est-il arrivé à notre patriotisme et à notre identité nationale ? », demande-t-il, indigné.

L’Ajax, de son côté, a réagi mercredi avec enthousiasme à l’invitation. « C’est l’inauguration d’un nouveau stade exceptionnel devant un immense public africain, une rencontre entre deux grands noms du football international et un moment décisif pour le Kenya dans sa préparation à la Coupe d’Afrique des nations », a déclaré le club d’Amsterdam. Le Bayern Munich voit lui aussi dans ce match une occasion de renforcer ses liens avec les supporters africains.