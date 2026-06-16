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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Colère en Belgique après le match nul contre l'Égypte : les Diables Rouges se sont montrés trop dociles

Belgique vs Egypte
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É.-U.

Les Pharaons ont mérité leur victoire.

Le match nul (1-1) entre la Belgique et l’Égypte, qui a marqué les débuts des Diables Rouges à la Coupe du monde 2026, a suscité une vague d’indignation dans les milieux sportifs et médiatiques belges, après une prestation jugée trop timide et peu enthousiaste.

Ludo Vandeval, rédacteur en chef du journal belge « Nieuwsblad », a vivement critiqué la prestation de la sélection, affirmant que « la chaleur n’est pas une excuse » et ajoutant : « Après les changements, l’équipe a commencé à mieux jouer dans la dernière demi-heure, mais la composition de départ ne sera pas reconduite face à l’Iran. Les joueurs se sont comportés comme des agneaux et ont manqué d’enthousiasme. »

Le milieu Amadou Onana a été particulièrement ciblé : noté 3/10, il a été pointé pour ses passes trop lentes et ses erreurs techniques qui ont asphyxié le jeu offensif.

Le duo Leandro Trossard-Charles De Ketelaere a également peiné à peser offensivement, tandis que Brandon Michel a été largement salué pour sa performance remarquable, tout comme le gardien Thibaut Courtois, auteur de plusieurs arrêts décisifs qui ont préservé le match nul.

Interrogé par la RTBF et Sporza, le défenseur Timothy Castagne a admis les lacunes belges : « On a mal entamé le match dans les duels et on a commis beaucoup d’erreurs techniques. On était peut-être tendus, on n’a gagné qu’une minorité de duels, ce qui n’est pas normal. »

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La performance de Jérémie Doku a également alerté : l’attaquant semblait essoufflé et peu tranchant, avant que l’entraîneur Rudi Garcia ne précise en conférence de presse qu’il souffrait de « problèmes respiratoires » et que son remplacement visait à « éviter que son état ne s’aggrave ».

Malgré ces lacunes, les dernières minutes ont redonné espoir aux supporters : les entrées de Maxime De Keuper et Nicolas Raskin, puis le retour de Romelu Lukaku, ont dynamisé le jeu et permis d’arracher l’égalisation.

À la veille d’affronter l’Iran, Rudi Garcia sait qu’une victoire est impérative pour éviter une crise qui menacerait d’ores et déjà le parcours des Diables Rouges dans la compétition.

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