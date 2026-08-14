Le club marocain du Raja a officiellement annoncé le recrutement de l'ailier brésilien Luis Felipe Silva, connu sous le nom de « Filipinho », en provenance du club brésilien de Fluminense, dans le cadre des démarches entreprises par le club pour renforcer son effectif en vue de la nouvelle saison.

Le joueur, âgé de 24 ans, a passé avec succès sa visite médicale, avant de parapher un contrat de trois saisons pour rejoindre le groupe des « Aigles » sous la direction de l'entraîneur tunisien Nasreddine Nabi.

Filipinho se distingue par sa capacité à évoluer à plusieurs postes dans le secteur offensif, puisqu'il excelle aux postes d'ailier droit et gauche, en plus de pouvoir être positionné comme meneur de jeu, ce qui offre au staff technique du Raja des options supplémentaires sur le plan offensif.

La colère des supporters à cause de la recrue du Raja

Le transfert de Filipinho au Raja a suscité une vague d'étonnement et de colère parmi les supporters du club, qui ont estimé que la manière dont le club a présenté sa nouvelle recrue sur ses plateformes officielles ne correspondait pas à la réalité de son parcours et de sa situation actuelle, notamment au vu du peu de temps de jeu dont il a bénéficié ces derniers temps.

Le site marocain « Le360 Sport » a rapporté qu'un certain nombre de partisans du Raja ont considéré que le battage médiatique qui a accompagné l'annonce du transfert a considérablement élevé le niveau des attentes, avant que n'apparaissent des données liées au parcours du joueur, à ses blessures et à sa situation physique et compétitive, ce qui a ouvert la porte aux interrogations sur sa capacité à apporter la plus-value attendue.

Les points d'interrogation ne portent pas uniquement sur la notoriété limitée de Filipinho en dehors du Brésil, mais s'étendent également à son historique de blessures, puisque le joueur a subi une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant près d'un an, à partir de mars 2024 et jusqu'en 2025.

Après son retour à la compétition, le joueur brésilien a subi une nouvelle rechute en mai 2025, ce qui lui a imposé une période supplémentaire d'absence et a affecté sa continuité et son niveau physique.

Filipinho face à un défi physique

Les points d'interrogation autour de la disponibilité de Filipinho s'accentuent au vu du fait qu'il n'a disputé aucun match officiel depuis janvier 2026, cette fois-ci pour des choix techniques, après avoir continué à s'entraîner loin de l'ambiance des matchs sans être convoqué avec l'équipe première.

Cette situation impose au Raja de gérer le joueur comme un projet nécessitant une remise en condition progressive, plus que comme un joueur prêt à jouer immédiatement avec l'équipe première, notamment après une longue période d'éloignement des compétitions officielles.

Le staff technique et physique sera face à une tâche ardue au cours de la prochaine période afin de faire retrouver à Filipinho sa forme et de l'amener au niveau qui lui permettra de revenir progressivement à l'ambiance des matchs, compte tenu de la durée de son éloignement de la compétition.

Dans ce contexte, le Raja s'oriente vers l'enregistrement du joueur au sein de l'équipe Espoirs, une démarche qui lui permet de retrouver progressivement son rythme physique et compétitif, loin des pressions liées à une participation avec l'équipe première.

Les critiques des supporters s'intensifient d'autant plus que le joueur est lié par un contrat de trois saisons, la valeur totale des primes qu'il percevra s'élevant à 240 millions de centimes, à raison de 80 millions de centimes par saison.

Zrida se rapproche d'une destination inattendue

Dans un autre registre, le site marocain « Le360 Sport » a révélé que le club de Meknès est proche de boucler le transfert du milieu de terrain Mohamed Zrida, après que les négociations entre les deux parties ont atteint un stade avancé durant la période des transferts estivaux.

Cette destination constitue une surprise pour le joueur, qui était proche de rejoindre le Hassania d'Agadir au cours de la période écoulée, avant que les négociations entre les deux parties ne butent sans parvenir à un accord définitif.

Le club de Meknès a exploité l'échec des négociations et s'est immiscé avec force dans le dossier du transfert, devenant ainsi le plus proche de sceller l'avenir du joueur durant le mercato estival.

Selon « Le360 Sport », les négociations entre Zrida et le club de Meknès ont franchi des étapes importantes, et il ne reste plus que quelques détails contractuels avant de parvenir à un accord définitif et d'annoncer officiellement le transfert.

Zrida, âgé de 27 ans, dispose d'une grande expérience dans le championnat marocain, après avoir gravi les échelons au sein du Raja jusqu'à l'équipe première, avec laquelle il a disputé plusieurs matchs en compétitions nationales et continentales et remporté plusieurs titres.

En février 2025, le joueur a vécu sa première expérience professionnelle en dehors du Maroc, après avoir rejoint l'Al-Ittihad de Tripoli en Libye, mais son expérience n'a pas été aussi réussie qu'espéré.

Après son expérience en dehors du championnat marocain, Zrida est désormais proche de faire son retour dans la compétition, mais cette fois-ci par la porte du club de Meknès, qui mise sur son expérience pour renforcer son entrejeu et élever le niveau de concurrence au sein de l'équipe en vue de la nouvelle saison.