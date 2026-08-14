Colère à Marseille : Højbjerg perd le brassard de capitaine pour avoir insisté à rester

Le Danois Pierre-Emile Højbjerg a essuyé un coup dur à l'Olympique de Marseille, après la décision de lui retirer le brassard de capitaine à la suite de la vive colère qu'il a provoquée dans les couloirs du club, en raison de son refus de rejoindre les rangs de Newcastle United dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 15 millions de livres sterling.

L'ancien milieu de terrain de Tottenham était sur le point de finaliser son transfert vers les rangs des « Magpies », avant de faire machine arrière dans une décision surprise et de dernière minute. Bien que Marseille et Newcastle soient parvenus à un accord définitif sur la valeur financière de l'opération, Højbjerg a insisté pour rester dans le sud de la France.

La réaction de la direction du club ne s'est pas fait attendre : le joueur âgé de 31 ans a été officiellement dépouillé du brassard de capitaine, ce qui est apparu clairement dans la composition de l'équipe pour son match amical disputé ce vendredi face à l'Atlético Madrid, où Højbjerg figurait dans le onze de départ, mais où le brassard a été confié à son coéquipier Timothy Weah.

Selon les révélations du journal « Daily Mail », l'Américain Frank McCourt, propriétaire du club de Marseille, a éprouvé une vive colère à l'égard du comportement de Højbjerg, et les rapports ont confirmé que les chances de voir la star danoise récupérer le brassard sont devenues quasi nulles, sur fond d'un climat de tension et de colère persistantes au sein de la direction du club français.

Marseille fait face à d'énormes pressions financières pour réduire sa masse salariale, et l'offre de Newcastle pour recruter le joueur danois était perçue comme une bouée de sauvetage et un bol d'air financier venant renflouer les caisses du club. Mais le revirement de Højbjerg a privé la direction du club de cette liquidité financière, plaçant le joueur dans une position extrêmement délicate, puisqu'il fait l'objet de reproches et de critiques malgré la loyauté qu'il a témoignée au maillot bleu et blanc.

Højbjerg était la cible prioritaire du nouvel entraîneur de Newcastle, Matthias Jaissle, qui voyait en lui le capitaine et le meneur expérimenté qui convenait à son projet. Bien que les négociations aient bien avancé à leurs débuts, le joueur a soudainement changé d'avis. Højbjerg étudie actuellement les options qui s'offrent à lui, sur fond d'un intérêt manifeste du club italien de l'AC Milan pour l'engager s'il décidait de quitter Marseille.

Ces développements viennent accentuer le désarroi du club de Marseille, qui a terminé la saison dernière à la cinquième place après une saison mouvementée marquée par le limogeage de l'entraîneur Roberto De Zerbi, puis la démission de son remplaçant Habib Beye à la fin de la saison, avant que Bruno Genesio ne prenne en charge la mission technique dans un contexte de crises et de troubles successifs au sein du vestiaire.

De l'autre côté, Newcastle United vit lui aussi un été brûlant et inquiétant pour ses supporters, après la vente du capitaine de l'équipe Bruno Guimarães à Arsenal, de la star Anthony Gordon à Barcelone, et du milieu de terrain Sandro Tonali à Tottenham.

La situation s'est également compliquée au sein du club anglais après la démission du directeur technique Eddie Howe le 31 juillet dernier, l'entraîneur qui avait auparavant sauvé l'équipe de la relégation, l'avait menée en Ligue des champions et avait mis fin à une disette de trophées longue de 56 ans, sans oublier l'échec du club à boucler ses principaux transferts après que l'ailier espagnol Víctor Muñoz a préféré rejoindre Liverpool et que le milieu de terrain suisse Johan Manzambi a rejoint Aston Villa.