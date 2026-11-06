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Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a fait beaucoup parler avec sa dernière sélection pour les deux prochains matches de Ligue des nations de l’UEFA contre la Croatie et l’Espagne. Si la grande nouvelle est la présence des frères Bellingham ensemble en équipe A pour la première fois, plusieurs stars de Premier League, dont Cole Palmer et Phil Foden, ont été laissées de côté.

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Tuchel écarte les cadres au profit des jeunes talents

La grande nouveauté de la dernière sélection de Tuchel est la première convocation du milieu du Borussia Dortmund Jobe Bellingham. Le joueur de 21 ans rejoint pour la première fois son frère aîné Jude, star du Real Madrid, en équipe première. Pendant ce temps, le meneur de jeu de Manchester City Foden reste écarté par Tuchel, sans avoir retrouvé sa place depuis qu’il a manqué la Coupe du monde.

Palmer est lui aussi de nouveau écarté. Malgré ses trois buts et trois passes décisives en neuf matches de Premier League avec le Chelsea de Xabi Alonso, le joueur de 24 ans n’a pas été retenu. Son récent carton rouge contre Tottenham Hotspur a peut-être contribué à la décision de Tuchel de se tourner vers d’autres options en attaque.

Des convocations surprenantes et des retours en défense

En l’absence d’attaquants expérimentés, Tuchel a ouvert la porte à plusieurs adolescents prometteurs. Josh King, 19 ans, a été récompensé pour ses performances remarquées avec Fulham à Craven Cottage, tandis que Rio Ngumoha, espoir très coté de Liverpool, rejoint lui aussi l’équipe première.

En défense, le joueur d’Arsenal Ben White fait son retour aux côtés de son coéquipier en club Declan Rice, absent lors de la précédente trêve internationale. Les deux joueurs d’Everton Jarrad Branthwaite et James Garner ont également été retenus comme options en défense et au milieu de terrain après de bons débuts de saison avec leur club.

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À l’inverse, l’ailier d’Arsenal Noni Madueke a été écarté à la surprise générale. L’attaquant occupait une place importante lors des derniers rassemblements de l’Angleterre et affichait une bonne forme avec Arsenal, mais n’a finalement pas été retenu par Tuchel.

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L’Angleterre à la poursuite de l’Espagne en Ligue des nations

L’Angleterre occupe actuellement la deuxième place du groupe A2 de la Ligue des nations de l’UEFA. Elle compte trois points de retard sur l’Espagne, en tête du groupe et championne du monde, après quatre matches. Elle s’est inclinée de justesse face aux Espagnols à Wembley plus tôt dans la compétition.

Malgré ce revers, l’équipe de Tuchel a efficacement disposé de ses autres adversaires. Elle présente un bilan largement favorable face aux autres équipes du groupe, après avoir infligé une lourde défaite à la Croatie et remporté deux victoires consécutives contre la Tchéquie.

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Deux matches décisifs en perspective

L’Angleterre reprend sa campagne en Ligue des nations contre la Croatie à Wembley le jeudi 12 novembre. Un résultat positif à domicile est indispensable pour maintenir la pression sur le leader du groupe avant un déplacement difficile.

Tuchel emmènera ensuite son groupe remanié à Madrid pour des retrouvailles cruciales avec l’Espagne le dimanche 15 novembre. Ce choc devrait déterminer si l’Angleterre peut s’emparer de la première place du groupe A2 et permettra de mesurer la réussite des choix audacieux de Tuchel dans un rendez-vous majeur.