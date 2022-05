Coeur brisé et dégoût : Liverpool a perdu une finale marquée par le chaos

Les Reds ont perdu la finale de la Ligue champions, alors que l'organisation de la rencontre a été très largement défaillante au stade de France.

Une journée qui avait commencé avec tant d'espoir et de promesses ne s'est terminée que par un crève-cœur pour Liverpool.

Maltraités en dehors du terrain, ils ont été à la peine sur le terrain. Le but de Vinicius Junior en deuxième mi-temps a mis fin à cette finale de la Ligue des champions et a permis au Real Madrid de remporter pour la 14e fois le trophée le plus célèbre du football de club.

À la fin, les joueurs de Liverpool se sont effondrés sur le sol, brisés. Ils avaient donné tout ce qu'ils avaient, mais ce n'était pas suffisant. Un match de trop, direz-vous, mais sans l'héroïsme de Thibaut Courtois, nous parlerions de la fin parfaite d'une saison magnifique pour les Reds.

Au lieu de cela, leur incroyable voyage se termine ici, à Paris et dans la déception. Si près du but. Le monde cruel du football d'élite, résumé en 90 minutes.

Comment ils ont perdu, tout le monde peut le deviner. Comment ils n'ont pas marqué devrait être le sujet de futures thèses. Courtois a été surhumain, repoussant Mohamed Salah et Sadio Mané en première mi-temps, puis Salah à trois reprises en deuxième mi-temps. Chaque arrêt était différent, chaque arrêt était crucial.

À lui seul, Salah a cadré six fois, plus que quiconque n'a jamais réussi à le faire dans une finale de la Ligue des champions, mais lui et Liverpool n'ont pas réussi à tromper le géant belge.

Chaos total aux abords du stade

Pendant ce temps, les supporters de Liverpool découvraient à quel point l'UEFA est mauvaise dans l'organisation de grands événements footballistiques, et à quel point la police française peut être antipathique envers les supporters en déplacement.

Ce qui s'est passé à l'extérieur du stade devrait faire honte aux autorités, et exige une enquête immédiate - et approfondie.

Comment diable en sommes-nous arrivés à une telle situation, avec le coup d'envoi du plus grand match de football de club retardé de plus d'une demi-heure, parce que des centaines de supporters de Liverpool étaient bloqués à l'extérieur, attendant derrière un portail verrouillé ?

Comment en est-on arrivé au point où ces supporters, munis de billets légitimes, ont été attaqués au gaz lacrymogène et au spray au poivre, puis, de façon ridicule mais pas surprenante, désignés comme la cause du problème par l'UEFA.

Dans le stade, on nous a dit que le coup d'envoi avait été retardé parce que les supporters étaient "arrivés en retard". C'était grossier et prévisible, une tentative flagrante de détourner la responsabilité de ceux qui la méritent. Des organisateurs qui n'ont pas su s'organiser et qui reprochent aux supporters ordinaires leurs propres erreurs.

Les supporters à l'extérieur nous ont dit la vérité, et nous devrions les écouter. Ce n'était pas une arrivée tardive, ce n'était pas une mauvaise conduite ou quelque chose de sinistre. Il s'agissait de supporters arrivant à une finale de Coupe d'Europe et traités comme des chiens. "Inacceptable", a déclaré Liverpool dans un communiqué, qui a également demandé une enquête officielle sur les événements survenus à l'extérieur du stade.

La réponse de l'UEFA a été d'accuser les "faux billets" d'être à l'origine des problèmes, tentant une nouvelle fois de rejeter la faute sur les supporters, dont beaucoup ont manqué une partie ou la totalité de la première mi-temps du match, et dont certains ont rebroussé chemin et sont rentrés chez eux, leur soirée et leur week-end étant gâchés avant même que le Real Madrid n'ait eu l'occasion de le faire.

Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour trouver la vérité. Vous pouvez la lire dans les comptes rendus des supporters, mais si vous préférez, vous pouvez regarder les tweets de Gary Lineker et de Kelly Cates. Vous pouvez demander au frère de Joel Matip, Marvin, qui a été pris dans la tourmente avec sa femme enceinte, ou à la légende de Liverpool, Robbie Fowler, qui a passé la majeure partie de la première mi-temps à l'extérieur du terrain, essayant d'aider son frère et son fils.

I’m not sure it’s possible to have a more poorly organised event if you tried. Absolutely shambolic and dangerous. @UEFAcom — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) May 28, 2022

Et que dire du propriétaire de Liverpool, Mike Gordon, qui a lui aussi assisté à la scène. D'autres employés de Liverpool ont souffert. Un journaliste de l'Associated Press a été traîné dans une cabane et on lui a dit d'effacer toutes les séquences vidéo qu'il avait enregistrées sur son téléphone, sous peine de se voir retirer son accréditation.

Des journalistes étaient là pour assister à tout cela. L'UEFA peut faire autant de déclarations qu'elle le souhaite, mais nous sommes en 2022, où tout est vu et tout est enregistré. L'UEFA et les autorités françaises ne doivent pas être autorisées à mettre cette affaire sous le tapis, ou pire, à se défausser.

Une fin de saison gâchée

Quant aux joueurs de Liverpool, ils ne peuvent que réfléchir à ce qui aurait pu se passer. Après avoir vu le titre de Premier League leur échapper le week-end dernier, ils ont vu la Ligue des champions leur échapper cette fois-ci.

Un défilé est prévu sur la Mersey dimanche, et même s'ils méritent l'appréciation et l'adulation de leurs supporters, il sera difficile de se lever pour Jurgen Klopp et son équipe.

Ils reviendront, c'est sûr. Ils sont trop bons pour ne pas le faire. Leur saison sera jugée sévèrement dans les jours à venir, sans aucun doute, lorsque les experts et les fans rivaux enfonceront le couteau dans la plaie, mais le fait est qu'ils ont été plus près qu'aucune autre équipe anglaise de réaliser l'impossible.

Un point de plus, un but de plus, un gardien adverse moins brillant peut-être, et ils auraient eu le tout.

L'article continue ci-dessous

En l'état actuel des choses, ils doivent se contenter de la Carabao Cup et de la FA Cup, et du voyage qu'ils ont fait faire à leurs fans cette saison. C'était spécial à rapporter, sans parler de le vivre ou d'y jouer.

Quand la poussière retombera, ils pourront être fiers, et ils le seront. Mais cela prendra un peu de temps.

Paris est la ville de l'amour, mais elle leur a brisé le cœur ici. Ils ne sont pas prêts d'oublier cette nuit.