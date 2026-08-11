Les événements s'accélèrent dans les coulisses du club turc de Trabzonspor, qui semble déterminé à bouleverser les rapports de force dans la compétition la saison prochaine, après être entré en force sur le marché des transferts estivaux avec des mouvements ambitieux au niveau de l'attaque et du milieu de terrain.

Le site turc « 61saat » a révélé que le club de Trabzonspor avait réalisé une avancée importante dans le dossier de l'attaquant uruguayen Darwin Núñez, peu de temps après avoir renforcé son effectif avec le transfert de Mohamed Salah.

Selon le site, Trabzonspor est parvenu à un accord de principe avec Núñez pour un montant de 8 millions d'euros, dans l'attente de la conclusion officielle du transfert dans les prochaines heures.

Il a confirmé que le joueur avait accepté l'offre du club turc, le seul obstacle restant étant l'accord de son club actuel, Al-Hilal, pour prendre en charge une partie de son salaire, une décision attendue aujourd'hui.

L'annonce officielle du transfert devrait intervenir demain si la réponse d'Al-Hilal est positive, mettant ainsi un terme à l'une des opérations les plus attendues par les supporters de l'équipe.

Núñez (27 ans) possède un bilan offensif remarquable : au cours de sa carrière professionnelle, il a disputé 306 matchs, marqué 117 buts et délivré 51 passes décisives, ce qui en fait un renfort offensif de poids.

De l'autre côté, le site turc a indiqué que les démarches de la direction de Trabzonspor dans le dossier du milieu de terrain avaient échoué, après l'échec des négociations avec la star argentine Leandro Paredes, joueur de Boca Juniors.

Le site turc a rapporté, citant le journal argentin « Olé », que des proches du joueur avaient confirmé que ses récentes performances lors de la Coupe du monde avaient remis son nom au premier plan du marché des transferts européen, attirant l'attention de plusieurs clubs.

Toutefois, ces mêmes proches ont mis fin au débat sur son avenir, affirmant que Paredes est déterminé à poursuivre et à s'installer en Argentine de manière permanente pour le moment, fermant ainsi la porte à un transfert vers le championnat turc.

Entre un transfert sur le point d'être bouclé et un autre qui s'est évaporé, Trabzonspor poursuit ses mouvements intensifs pour combler ses besoins avant le début de la saison.