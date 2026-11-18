Partager Suivez GOAL sur Google

Une seule question a enflammé les supporters de Trabzonspor ces dernières heures : la star brésilienne Richarlison va-t-elle devenir le coéquipier de Mohamed Salah au sein du club turc ? Le transfert, qui semblait lointain cet été, est désormais à portée de main, et Tottenham a enfin ouvert la porte.

Publicité

Trabzonspor a entamé tôt ses préparatifs en vue du mercato d'hiver, en plaçant l'attaquant brésilien Richarlison, joueur de Tottenham Hotspur, en tête de ses priorités pour renforcer son secteur offensif. La direction souhaite en effet bâtir une équipe solide, capable de jouer les premiers rôles lors de la seconde partie de saison.

Selon les informations du site 61saat, média turc, Richarlison est revenu dans le viseur de Trabzonspor après avoir déjà figuré parmi les pistes du club en début de saison. Les négociations avaient toutefois été stoppées à l'époque en raison des exigences financières élevées de Tottenham.

Le site affirme que le joueur brésilien a complètement perdu sa place dans l'effectif de Tottenham et ne fait plus partie des plans du staff technique pour l'avenir. La direction du club londonien a donc décidé de le laisser partir en janvier prochain, ce qui rend l'opération plus proche que jamais.

D'après la presse britannique, la direction de Tottenham a demandé aux agents de Richarlison de lui trouver un nouveau club cet hiver, signe évident que la relation entre les deux parties est dans une impasse et que le maintien du joueur à Londres n'est plus une option envisagée.

Publicité Publicité

En début de saison, Tottenham réclamait environ 20 millions d'euros pour se séparer de l'attaquant brésilien. Le club est désormais revenu sur ce montant et a revu son prix à la baisse, entre 10 et 15 millions d'euros, afin de faciliter son départ et d'en tirer un bénéfice financier avant la fin de son contrat.

Related Topics

De son côté, Trabzonspor s'active pour trouver un accord avec Tottenham sur le montant du transfert, tout en tentant de convaincre le joueur de rejoindre son projet sportif. Le club turc lui assure qu'il serait la star numéro un de l'équipe et qu'il bénéficierait d'une place de titulaire de manière régulière.

La direction de Trabzonspor a déjà pris contact avec les dirigeants de Tottenham et a mené, en parallèle, des discussions avec les agents de Richarlison afin de connaître ses exigences financières et ses conditions personnelles, dans le but de boucler le dossier rapidement avant que d'autres clubs n'entrent dans la course.

Publicité

Le principal obstacle reste pour l'heure le montant du transfert : Trabzonspor ne souhaite pas débourser plus de 10 millions d'euros, d'autant que le contrat du joueur expire à la fin de la saison en cours, ce qui signifie qu'il sera libre dans quelques mois.

Tottenham, en revanche, campe sur ses positions et réclame une somme plus élevée, bien que conscient que le joueur ne fait plus partie de ses plans et ne joue pas. Il n'est en effet apparu que lors du premier match de la saison avant d'être écarté du groupe.

Publicité

Âgé de 29 ans, Richarlison souhaite lui aussi quitter Tottenham afin de retrouver son niveau et de bénéficier d'un temps de jeu régulier, une position qui rejoint la volonté de Trabzonspor.

Le club turc voit dans la fin prochaine du contrat du joueur et dans sa mise à l'écart à Tottenham un élément favorable, qui pourrait l'aider à conclure l'opération à un prix raisonnable en janvier prochain, sans se lancer dans une surenchère financière importante.

Publicité

Trabzonspor n'est toutefois pas seul dans la course : plusieurs clubs anglais et brésiliens ont également manifesté leur intérêt pour Richarlison, ce qui pourrait intensifier la concurrence dans les semaines à venir.