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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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Coéquipier d'Araújo : Liverpool planifie un transfert hivernal en provenance de Barcelone

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Alejandro Balde, la pépite du Barça, figure bien dans les listes de l'entraîneur Hansi Flick pour les matchs, mais ne récolte pas de temps de jeu, ce qui le place au premier plan du marché des transferts hivernal.

Balde jouit d'un statut important, mais Flick estime que la meilleure option à son poste est de faire confiance à Xavi Espart ou à Joao Cancelo. C'est pourquoi le rôle de Balde est devenu marginal, en tant que troisième choix au poste d'arrière gauche du club catalan.

Le contrat d'Alejandro Balde court jusqu'en 2028 et comporte une clause libératoire d'un milliard d'euros, mais sa valeur marchande pourrait avoisiner les 40 millions d'euros.

Le journal Sport a indiqué que le nom de Balde avait été associé cet été à de grands clubs comme Manchester United et l'Inter Milan, mais que celui du joueur a resurgi ces dernières heures parmi les cibles de Liverpool.

L'entraîneur espagnol de Liverpool, Andoni Iraola, estime que le recrutement de Balde serait une option intéressante, surtout s'il représente une belle opportunité sur le marché des transferts.

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Les relations entre les deux clubs se caractérisent par leur cordialité, ce qui s'est illustré par le prêt rapide de Ronald Araujo à Anfield. Le défenseur uruguayen a d'ailleurs déjà laissé son empreinte avec le club anglais, en particulier en Ligue des champions, après une prestation remarquable face à l'Atlético Madrid, ponctuée d'une passe décisive du talon.

Balde n'a d'autre choix que de tout donner à l'entraînement et d'attendre que Flick lui offre une nouvelle chance. En janvier prochain, l'heure des décisions sonnera, et la Premier League pourrait convenir aux caractéristiques de Balde. Son agent, Jorge Mendes, pourrait chercher à lui trouver une solution qui lui permette de continuer à afficher son niveau dans un club où il pourrait effectivement obtenir le rôle qu'il a perdu à Barcelone.

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