Après une semaine mouvementée marquée par la folie des transferts, Cody Gakpo a laissé parler ses pieds. L’attaquant de Liverpool a été d’une grande valeur contre Ipswich Town avec deux passes décisives, toutes les deux pour Alexander Isak. The Reds se sont notamment imposés 0-2 sur la pelouse du promu grâce à cela.

Liverpool a bien entamé la rencontre et le ballon a très vite fini au fond des filets. Gakpo, qui a été à plusieurs reprises associé cette semaine à un départ de Liverpool, a servi Isak dans les pieds après une action fulgurante, et ce dernier a frappé puissamment. Kjell Scherpen a bien touché le ballon, mais n’a pas pu empêcher le but : 0-1.

Peu après, Liverpool a de nouveau frappé. Cette fois, la passe décisive de Gakpo était encore plus belle. Le Néerlandais a donné le ballon de l’extérieur du pied dans la course d’Isak, qui s’est ainsi retrouvé immédiatement en position favorable. Le Suédois a éliminé son adversaire avant de glisser le ballon sous Scherpen. Le gardien était très avancé et n’a pas été irréprochable.

Ainsi, la rencontre était en réalité déjà pliée au bout de dix minutes. Liverpool a levé le pied et a surtout guetté les pertes de balle d’Ipswich dans son propre camp. De cette manière, l’équipe du manager Andoni Iraola s’est encore montrée dangereuse à plusieurs reprises avant la pause.

Dominik Szoboszlai s’est ainsi montré dangereux à deux reprises sur des frappes lointaines, mais Scherpen a chaque fois eu la réponse. Alexis Mac Allister a lui aussi tenté sa chance de loin, mais sa frappe est passée de peu au-dessus. Dans l’autre sens, Liverpool n’a pas eu grand-chose à craindre d’Ipswich.

Après la pause, le match a quelque peu ronronné, sans qu’il ne se passe réellement quoi que ce soit devant les deux buts. Szoboszlai a cru obtenir un penalty après avoir été fauché dans la surface, mais après une longue vérification de la VAR, il est apparu qu’il était hors jeu au début de l’action.

Entre-temps, la recrue à plusieurs millions Bradley Barcola était elle aussi entrée en jeu pour Liverpool, avec Gakpo qui occupait alors une position un peu plus axiale en attaque. Le Français n’est toutefois pas encore parvenu à imposer immédiatement sa marque. Cela n’était heureusement pas vraiment nécessaire non plus, puisque la victoire était déjà dans la poche pour Liverpool : 0-2.