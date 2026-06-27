Cody Gakpo reste avec l’équipe nationale néerlandaise durant la Coupe du monde, malgré le deuil de son fils à naître

Malgré ce drame personnel, Cody Gakpo reste dans le groupe des Pays-Bas pour la Coupe du monde, a confirmé la KNVB au journal De Telegraaf. L’attaquant de Liverpool et sa compagne Noa van der Bij ont annoncé samedi le décès de leur fils à naître, Elijah Raphael, survenu pendant la grossesse.

La KNVB a réagi à cette nouvelle bouleversante en exprimant sa solidarité avec le joueur, sa compagne et leur fils Samuel, tout en précisant que la famille recevrait tout le soutien nécessaire.

« Nous adressons tout d’abord nos condoléances à Cody, à Noa et à leur fils Samuel. C’est une épreuve personnelle extrêmement douloureuse. Nous étions bien entendu informés de la situation et la KNVB fait tout son possible pour apporter son soutien à la famille. En accord avec sa compagne, Cody a choisi de rester avec le groupe », a fait savoir la Fédération.

La KNVB rappelle par ailleurs qu’elle respecte la vie privée de la famille et préfère donc ne pas s’étendre sur les modalités de ce soutien.

« Nous respectons leur vie privée et ne nous étendrons donc pas davantage sur la situation, ni sur la manière dont nous essayons d’être à leurs côtés. Nous ne fournirons pas non plus d’informations supplémentaires à ce sujet dans les jours à venir. Si des informations devaient être communiquées, ce serait à la famille elle-même de le faire », poursuit le communiqué.

Van der Bij a annoncé cette triste nouvelle samedi sur Instagram, précisant que leur fils à naître, Elijah Raphael, attendu pour octobre, était décédé pendant la grossesse.

« C’est le cœur brisé que nous vous annonçons que notre fils est décédé pendant la grossesse », a écrit Van der Bij. « Il restera à jamais dans nos cœurs. Il restera à jamais notre fils. »

L’international néerlandais a également pris la parole sur les réseaux sociaux : « C’est une période incroyablement difficile pour notre famille. Nous vous demandons respectueusement de respecter notre vie privée et de nous laisser un peu d’espace. Merci de votre compréhension. »