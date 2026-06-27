Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Cody GakpoImago
Jeroen van Poppel

Traduit par

Cody Gakpo reste avec l’équipe nationale néerlandaise durant la Coupe du monde, malgré le deuil de son fils à naître

Pays-Bas vs Maroc
Pays-Bas
Coupe du monde
C. Gakpo

Malgré ce drame personnel, Cody Gakpo reste dans le groupe des Pays-Bas pour la Coupe du monde, a confirmé la KNVB au journal De Telegraaf. L’attaquant de Liverpool et sa compagne Noa van der Bij ont annoncé samedi le décès de leur fils à naître, Elijah Raphael, survenu pendant la grossesse.

La KNVB a réagi à cette nouvelle bouleversante en exprimant sa solidarité avec le joueur, sa compagne et leur fils Samuel, tout en précisant que la famille recevrait tout le soutien nécessaire.

« Nous adressons tout d’abord nos condoléances à Cody, à Noa et à leur fils Samuel. C’est une épreuve personnelle extrêmement douloureuse. Nous étions bien entendu informés de la situation et la KNVB fait tout son possible pour apporter son soutien à la famille. En accord avec sa compagne, Cody a choisi de rester avec le groupe », a fait savoir la Fédération.

La KNVB rappelle par ailleurs qu’elle respecte la vie privée de la famille et préfère donc ne pas s’étendre sur les modalités de ce soutien.

« Nous respectons leur vie privée et ne nous étendrons donc pas davantage sur la situation, ni sur la manière dont nous essayons d’être à leurs côtés. Nous ne fournirons pas non plus d’informations supplémentaires à ce sujet dans les jours à venir. Si des informations devaient être communiquées, ce serait à la famille elle-même de le faire », poursuit le communiqué.

Coupe du monde
Pays-Bas crest
Pays-Bas
PAB
Maroc crest
Maroc
MAR

Van der Bij a annoncé cette triste nouvelle samedi sur Instagram, précisant que leur fils à naître, Elijah Raphael, attendu pour octobre, était décédé pendant la grossesse.

« C’est le cœur brisé que nous vous annonçons que notre fils est décédé pendant la grossesse », a écrit Van der Bij. « Il restera à jamais dans nos cœurs. Il restera à jamais notre fils. »

L’international néerlandais a également pris la parole sur les réseaux sociaux : « C’est une période incroyablement difficile pour notre famille. Nous vous demandons respectueusement de respecter notre vie privée et de nous laisser un peu d’espace. Merci de votre compréhension. »

Publicité