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Cody GakpoIMAGO
Siep Engelen

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Cody Gakpo reste à bord du bus de l’équipe nationale néerlandaise avant la séance d’entraînement

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C. Gakpo

Mardi, à l’arrivée du bus de l’équipe nationale néerlandaise à Kansas City, Cody Gakpo n’a pas pris part à la séance d’entraînement collectif, selon les observations du journaliste de la NOS Jeroen Stekelenburg. 

À la veille de son dernier match de groupe de la Coupe du monde contre la Tunisie, le groupe batave a effectué un entraînement à huis clos. La NOS était toutefois présente à l’arrivée du car des joueurs. 

Sur place, le journaliste note un détail surprenant : Gakpo est le seul absent. Peu après, l’attaquant rejoint toutefois le groupe, arrivé séparément en voiture. 

« Un joueur n’était pas dans le car, il s’agit de Cody Gakpo », indique Stekelenburg. « Sur le moment, on s’est dit : peut-être qu’il descendra du car plus tard. Mais non, il a finalement été conduit à l’entraînement un peu plus tard en voiture. » 

La raison de cette absence demeure inconnue. « Il s’entraîne normalement, selon les informations de la KNVB », précise Stekelenburg. « Il n’était pas en retard, rien de tout ça. Il y a une très bonne raison, que, pour une fois, nous n’avons pas besoin de connaître. » 

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« Cela arrive parfois. Il y a une bonne raison à cela : Gakpo a rejoint le groupe en retard, mais a tout de même participé normalement à la séance. » 

Samedi dernier, l’ailier gauche avait pourtant été l’un des meilleurs Néerlandais lors de la victoire 5-1 contre la Suède, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive.

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