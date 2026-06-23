Mardi, à l’arrivée du bus de l’équipe nationale néerlandaise à Kansas City, Cody Gakpo n’a pas pris part à la séance d’entraînement collectif, selon les observations du journaliste de la NOS Jeroen Stekelenburg.

À la veille de son dernier match de groupe de la Coupe du monde contre la Tunisie, le groupe batave a effectué un entraînement à huis clos. La NOS était toutefois présente à l’arrivée du car des joueurs.

Sur place, le journaliste note un détail surprenant : Gakpo est le seul absent. Peu après, l’attaquant rejoint toutefois le groupe, arrivé séparément en voiture.

« Un joueur n’était pas dans le car, il s’agit de Cody Gakpo », indique Stekelenburg. « Sur le moment, on s’est dit : peut-être qu’il descendra du car plus tard. Mais non, il a finalement été conduit à l’entraînement un peu plus tard en voiture. »

La raison de cette absence demeure inconnue. « Il s’entraîne normalement, selon les informations de la KNVB », précise Stekelenburg. « Il n’était pas en retard, rien de tout ça. Il y a une très bonne raison, que, pour une fois, nous n’avons pas besoin de connaître. »

« Cela arrive parfois. Il y a une bonne raison à cela : Gakpo a rejoint le groupe en retard, mais a tout de même participé normalement à la séance. »

Samedi dernier, l’ailier gauche avait pourtant été l’un des meilleurs Néerlandais lors de la victoire 5-1 contre la Suède, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive.