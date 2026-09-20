Liverpool a décroché dimanche sa deuxième victoire de la saison en Premier League. En déplacement sur la pelouse de l’AFC Bournemouth, Alexander Isak a inscrit l’unique but du match après un excellent travail préparatoire de Cody Gakpo : 0-1. Liverpool occupe provisoirement la sixième place avec neuf points, tandis que Bournemouth, dix-septième, attend toujours son premier succès de la saison.

Le premier coup dur pour Bournemouth est tombé avant même le match. Justin Kluivert, devenu en milieu de semaine le premier buteur européen de l’histoire de Bournemouth, n’est pas sorti indemne de cette rencontre face à la Real Sociedad et sera absent « pendant plusieurs semaines » selon le manager Marco Rose. Du côté de Liverpool, deux des quatre Néerlandais étaient titulaires : Virgil van Dijk et Gakpo.

Depuis les tribunes, Kluivert a vu les deux équipes livrer une première période peu spectaculaire. Pour Liverpool, Dominik Szoboszlai s’est montré le plus dangereux avec ses deux coups francs, qui manquaient toutefois légèrement de précision pour tromper le gardien Djordje Petrovic.

Avant la pause, Bournemouth est passé tout près de l’ouverture du score par l’intermédiaire d’Evanilson, qui semblait avoir battu Alisson Becker d’une talonnade. Le gardien brésilien a montré toute sa classe en détournant de justesse la tentative de son compatriote d’un ultime réflexe, juste devant sa ligne.

En seconde période, la physionomie du match n’a guère changé. Bournemouth comme Liverpool ont continué à jouer de manière poussive, même si Liverpool est progressivement mieux entré dans son match et a exercé de plus en plus de pression sur la ligne arrière des Cherries.

Un peu moins d’un quart d’heure après la pause, une excellente action de Gakpo a amené l’ouverture du score. L’international néerlandais a éliminé deux adversaires le long de la ligne de touche et a trouvé Florian Wirtz avec son centre ; ce dernier n’a pas pu enchaîner, mais Isak a su en profiter : 0-1.

Le manager de Bournemouth, Rose, prédécesseur de l’actuel entraîneur de Liverpool Iraola, a tenté de forcer les choses avec cinq changements. Mais cela n’a pas rendu son équipe plus dangereuse. Alex Tóth a encore obtenu un coup franc dans une position intéressante juste avant la fin, mais il a largement tiré au-dessus.



