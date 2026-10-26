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L’attaquant de Liverpool Cody Gakpo a appelé ses coéquipiers à maintenir leur rythme effréné alors que le club aborde une période décisive de la saison. Après une victoire convaincante face à Brighton, le Néerlandais estime que l’équipe franchit un nouveau cap au meilleur moment, avant des rencontres à fort enjeu à Anfield.

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Entretenir la dynamique victorieuse

Liverpool a poursuivi sa belle série dimanche en signant une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues, grâce à un succès maîtrisé 2-0 contre Brighton & Hove Albion à Anfield. Ce résultat a renforcé l’atmosphère positive autour du club, mais Gakpo pense déjà aux défis de taille qui l’attendent dans l’immédiat. Avec un match de Carabao Cup contre Chelsea, suivi d’un choc de Premier League face à Arsenal, l’attaquant exige une concentration totale du vestiaire.

Après la victoire contre Brighton, Gakpo est revenu sur la progression de l’équipe sous la direction actuelle. « Je pense que le plus positif, c’est que nous sentons que nous progressons. Évidemment, nous ne savons pas où cela nous mènera, mais nous le verrons à la fin », a déclaré l’international néerlandais sur le site officiel du club.

L’attaquant a souligné que ces progrès lui semblent durables plutôt que passagers. « Nous avançons. Parfois, on n’a pas ce sentiment, on a simplement l’impression de bien jouer grâce au match du jour. Mais nous sentons que nous progressons à chaque rencontre et que les choses vont de mieux en mieux. Évidemment, il y aura des matches où nous ne jouerons pas aussi bien, mais je pense que si nous gardons ce sentiment et cette mentalité qui consiste à tout donner, les perspectives sont bonnes », a-t-il ajouté.

La force du public d’Anfield

Les performances à domicile ont largement contribué aux récents succès de Liverpool, et Gakpo sait à quel point les supporters peuvent peser sur l’issue des grands matches. Alors que Chelsea et Arsenal s’apprêtent à se rendre dans le Merseyside, le Néerlandais compte sur le « douzième homme » pour faire la différence. L’ambiance d’Anfield reste l’une des plus intimidantes du football mondial, et Gakpo estime que l’énergie des joueurs sur le terrain nourrit directement la ferveur du public.

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« Évidemment, jouer à domicile est toujours d’une grande aide. Je pense que si nous mettons autant d’énergie qu’aujourd’hui, les supporters vont beaucoup nous aider, parce qu’ils sont toujours derrière nous », a expliqué Gakpo à propos de la semaine à venir. « Mais évidemment, quand nous jouons un peu mieux, ils nous soutiennent encore davantage. C’est formidable qu’ils soient là pour nous à chaque fois, même quand le temps est aussi agité qu’aujourd’hui. C’est une grande aide et, pour recevoir Chelsea puis Arsenal, c’est bien de pouvoir compter sur leur soutien. »

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Venir à bout d’un Brighton solide

La victoire contre Brighton n’avait rien d’une formalité : les visiteurs se présentaient à Anfield avec un bilan défensif remarquable et quatre victoires consécutives. Mais quatre minutes décisives en première période ont changé la physionomie du match. Un but contre son camp de Pascal Gross, suivi d’une frappe précise d’Alexander Isak, a permis aux trois points de rester dans le Merseyside. Gakpo a souligné l’importance de ce résultat au regard de la qualité de l’adversaire.

« Je pense que c’est une très grande journée, évidemment face à une très bonne équipe. Sur ses derniers matches, elle était en pleine forme, marquait beaucoup de buts et en encaissait très peu. Pour nous, c’était évidemment important de décrocher notre première victoire à domicile en championnat, et j’en suis très heureux. C’était une vraie victoire collective. Je pense que nous avons fait preuve de beaucoup de courage en défense, en prenant parfois le risque de nous retrouver en un contre un derrière. Mais je pense que nous, les joueurs, et bien sûr le staff aussi, avons confiance en notre capacité à nous retrouver dans ces situations, et devant également », a déclaré Gakpo.

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Agressivité et efficacité devant le but

Face à Brighton, l’approche tactique a privilégié un pressing haut et la volonté de ne pas se contenter d’une courte avance. Gakpo a cité le deuxième but comme une illustration de la détermination de l’équipe à se mettre rapidement à l’abri. Même après l’ouverture du score, favorisée par un coup de chance impliquant Florian Wirtz, la consigne venue du bord du terrain est restée claire : ne pas cesser d’attaquer. C’est précisément cet état d’esprit offensif que l’attaquant juge nécessaire face aux clubs londoniens.

« Si nous sentons qu’il faut aller de l’avant et essayer de créer quelque chose, parfois, évidemment, cela ne fonctionne pas. Mais nous pouvons tenter notre chance, tout le monde l’acceptera et essaiera d’en tirer le meilleur », a-t-il déclaré.