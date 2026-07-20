Luis de la Fuente est devenu l’entraîneur le plus titré de l’histoire de la sélection espagnole après avoir mené «La Roja» au sacre de la Coupe du monde 2026, ajoutant ainsi le titre mondial à un palmarès déjà riche de l’Euro 2024 et de la Ligue des Nations 2023. Il dépasse ainsi son mentor, Vicente del Bosque, qui avait mené l’Espagne vers la Coupe du monde 2010 et l’Euro 2012.

Lors de la conférence de presse organisée au stade MetLife après la finale, entouré de son staff technique, De la Fuente a exprimé sa fierté : «Je suis extrêmement fier de cette génération de joueurs qui ont grandi avec cette philosophie, y sont restés fidèles, l’ont fait évoluer et nous ont montré ce qu’est un groupe, une famille, des bons joueurs et de grands joueurs dotés d’un talent exceptionnel.»

L’entraîneur ibérique, visiblement ému, a ajouté : « Je suis extrêmement enthousiaste en repensant au passé et en pensant à eux. Nous avons tout gagné, absolument tout, avec cette génération de footballeurs », estimant que son équipe aurait pu plier le match plus tôt sans les arrêts du gardien argentin Emiliano Martínez.

Interrogé sur la difficulté de la finale, il a estimé que le score aurait dû être scellé plus tôt sans les parades décisives d’Emiliano Martínez : « Nous aurions dû prendre l’avantage plus tôt, mais c’est une finale de Coupe du monde et il faut tenir, même à dix contre onze. Nous sommes prêts à tout. »

Il a également révélé le message qu’il avait adressé à ses joueurs avant la rencontre : « Messieurs, nous avons rendez-vous avec l’histoire, et nous devons y arriver les premiers. » Après le coup de sifflet final, certains joueurs lui ont demandé ce qu’il leur restait encore à conquérir ; il leur a alors répondu : « Le match de septembre, il nous reste encore beaucoup à gagner », puis, durant les prolongations : « Continuez, on joue mieux. »

Interrogé sur l’instant décisif où Ferran Torres a inscrit le but de la victoire, De la Fuente a confié : « Je me souviens de l’image de Vicente qui appelait au calme. Nous avons vécu une situation similaire : il est difficile de garder son sang-froid, mais c’était ce qu’il fallait faire », a-t-il déclaré, rendant hommage à l’attaquant catalan : « La vie est juste pour ceux qui travaillent dur. Ferran a mérité ce qui lui est arrivé. »

De la Fuente a également rendu hommage à son staff technique et à son vestiaire, déclarant : « Je tiens à remercier l’ensemble du staff technique ; nous sommes fiers de ce groupe de personnes qui va entrer dans l’histoire », soulignant que sa foi avait joué un rôle dans cette réussite : « Je suis un homme de foi, et nous y sommes arrivés. »

Dans un geste d’humanité, De la Fuente a évoqué sa rencontre avec son homologue argentin Lionel Scaloni, effondré en larmes après la défaite : « Nous nous sommes embrassés et je l’ai remercié, car j’ai beaucoup appris de nos discussions, et je lui ai dit qu’il était jeune et qu’il avait encore un long parcours devant lui avec la sélection argentine. Aujourd’hui, nous méritions de l’emporter, mais son travail est exceptionnel ; je le ressens et je comprends ses larmes. »

Interrogé sur un éventuel Ballon d’or pour l’un de ses joueurs, il a répondu : « Rodri peut le remporter, mais d’autres joueurs de notre effectif le mériteraient aussi », avant de rendre hommage au jeune prodige Lamine Yamal : « Il s’est beaucoup sacrifié pour l’équipe, ce qui illustre les valeurs de ce groupe. »

Pour conclure la conférence de presse, De la Fuente a commenté avec humour la promesse du défenseur Marc Cucurella, qui avait juré de se raser le crâne et de se faire tatouer son portrait en cas de victoire en Coupe du monde : « Je leur ai déjà dit qu’ils avaient tort, et quand on fait une promesse, il faut la tenir. Je ne suis pas si laid que ça non plus. »