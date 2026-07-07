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Cocorella : « J'ai réalisé mon rêve d'enfance face à Ronaldo... et nous avons logiquement battu le Portugal »

M. Cucurella
C. Ronaldo
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Des mots qui touchent au cœur

Mark Cucurella, défenseur de l’équipe d’Espagne, s’est dit « très heureux » après la victoire contre le Portugal, reconnaissant la difficulté de la rencontre face à un adversaire de premier plan. Il a également salué la carrière de Cristiano Ronaldo, qu’il a qualifié de « légende » ayant inspiré nombre de jeunes joueurs.

« Nous sommes très heureux et, avant tout, nous avons livré un grand match face à un adversaire de taille », a déclaré Cocorella dans la zone mixte à l’issue de la rencontre. « Nous savions que nous allions souffrir, mais nous sommes restés dans le match grâce à l’énorme effort que nous avons fourni, et nous méritons cette victoire. »

Il a ajouté : « La rencontre a été intense, face à des adversaires de premier plan, et ce n’est pas à moi d’évaluer leur niveau footballistique. Nous avons marqué grâce à un superbe jeu collectif, et ce genre de matchs se joue sur des détails. Quel que soit l’adversaire que nous affronterons en quarts de finale, il y est arrivé à juste titre car il a réalisé un parcours exceptionnel, et tout dépendra de notre préparation ».

Interrogé sur sa propre performance, le défenseur a conclu : « Je suis très heureux, et le mérite n’incombe pas à un seul joueur ; dans chaque match, le mérite revient à tout le monde, à la défense et au gardien de but, car c’est un travail d’équipe. C’est notre état d’esprit, et tout reste ainsi à chaque minute. Nous devons gagner, et c’est pour cela que nous sommes venus ici. »

Il a ajouté : « Mikel Merino a beaucoup progressé ces derniers temps, même si c’est son dernier but qui a le plus marqué les esprits. Il traverse une excellente période, mais je pense que l’équipe a montré qu’elle méritait de vivre ce moment. »

Interrogé sur la star portugaise Cristiano Ronaldo, Cocorela a répondu : «C’est une légende du football, il a inspiré de nombreux jeunes et jouer contre lui est extrêmement motivant. Quand on est enfant, on le regarde à la télévision et on rêve de l’affronter un jour. Je le félicite pour sa brillante carrière, car c’était un plaisir de jouer contre lui.»

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