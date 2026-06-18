Cocorella explique son choix de rejoindre le Real Madrid… Une déclaration qui pourrait agacer les supporters du FC Barcelone ?

Marc Cucurella, défenseur de l’équipe d’Espagne, a mis fin aux spéculations en confirmant son transfert au Real Madrid cet été, en provenance de Chelsea.

Le Real Madrid a officialisé l’arrivée du défenseur de 27 ans, contre un montant fixe de 55 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus éventuels.

Depuis la finalisation du transfert, le latéral gauche était resté discret, mais il vient de s’exprimer au cours d’une interview accordée au journal « El Mundo ».

Cocorella a déclaré : « Tout s’est réglé en un jour et demi ou deux jours. C’est bien mieux pour moi, beaucoup plus rapide, et sans aucun tracas. »

Il a ajouté : « Plusieurs options se présentaient à moi, mais quand l’offre du Real Madrid est arrivée, je n’ai pas hésité. C’est une opportunité unique. Jouer pour le Real Madrid est un immense honneur, et peu de joueurs peuvent en dire autant. C’est quelque chose de mystérieux, d’imprévisible. L’histoire l’a déjà démontré à maintes reprises. »

Le joueur catalan a évoqué son passé barcelonais : « La vie se déroule par étapes. J’ai pris une décision importante, sans la moindre hésitation. Tout footballeur aspire à jouer au plus haut niveau et pour les plus grands clubs. Enfant, on se voit évoluer dans une grande équipe, et je considère que le Real Madrid en est une. C’est le club le plus titré de l’histoire de la Ligue des champions. »

Au sujet de sa conversation avec son futur entraîneur, José Mourinho, il a ajouté : « Nous avons échangé et il m’a dit qu’il avait hâte de travailler avec moi, que je m’adapterais vite et que le Real Madrid était un grand club. Il m’a ensuite souhaité bonne chance pour la Coupe du monde et m’a dit que nous nous reverrions à Madrid.

Cocorela a ajouté : « M’a-t-il dit : “C’est toi ou moi, je ne recruterai aucun arrière gauche” ?… Non, je ne sais pas s’il a dit ça. Il m’a dit qu’il me voulait, et je suis très heureux de cette confiance. J’ai hâte de commencer à travailler avec lui. »

Il ajoute qu’il veut « vivre ces soirées magiques. Tous les footballeurs en rêvent. Quand l’occasion se présente, il n’y a pas à hésiter ».

Il conclut : « Je suis un joueur très travailleur, quelqu’un qui donne toujours le meilleur de lui-même jusqu’à la dernière seconde. Je pense que cette volonté d’aller jusqu’au bout fait partie de l’ADN du Real Madrid. »