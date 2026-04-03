Cocorella : ce n'est pas Lamine Yamal qui était visé par les chants racistes

Marc Cucurella, défenseur de Chelsea, s'est exprimé sur les incidents controversés qui ont marqué le match amical opposant l'équipe nationale espagnole à l'Égypte.

Le match, qui s'est déroulé au stade RCDE (stade de l'Espanyol) à Barcelone, a été marqué par des incidents regrettables qui ont gâché l'ambiance d'une rencontre qui s'est soldée par un score nul et vierge.

Les comportements inappropriés ont commencé par des sifflets de désapprobation pendant l'hymne national égyptien, puis se sont intensifiés environ 20 minutes après le coup d'envoi, lorsqu'un groupe de supporters espagnols a entonné des chants islamophobes. Ces chants ont été répétés à plusieurs reprises malgré les avertissements répétés diffusés par les haut-parleurs et sur les écrans du stade.

Ces chants ont suscité une vive indignation dans les milieux du football et les instances officielles, tant en Espagne qu'à l'étranger. La Fédération espagnole de football et le sélectionneur national Luis de la Fuente les ont condamnés, tandis que Lamine Yamal (qui a affirmé être musulman) les a qualifiés d'« ignorance et de racisme inacceptables ».

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« Dans le cas de Juan, je pense que tout le monde s’y attendait, nous le savions et nous en avons discuté pendant la semaine, mais au final, je pense qu’il s’agissait d’une minorité », a déclaré Cocorela lors d’une interview accordée à la chaîne RTVE.

Il a ajouté : « Je pense que le reste du public a très bien réagi. Je les ai entendus acclamer Juan García, et ce fut un moment très spécial pour lui, car c'était aussi sa première apparition. »

Quant aux chants racistes qui ont suscité la polémique, Cocorela a exprimé ses profonds regrets, déclarant : « C'est regrettable. Je ne pense pas qu'ils cherchaient à blesser Lamine, mais plutôt à déranger ou à importuner les autres. »

Il a ajouté : « Il est clair qu’il faut faire preuve d’une grande prudence dans ce genre de situations. Il faut essayer de trouver une autre solution, car il est vrai que cela peut offenser les gens. Un jour de fête, où les gens viennent pour s’amuser, cela peut finir par causer des problèmes, voire pire. »