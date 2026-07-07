Cocorella affirme : « Ronaldo est une légende qui a inspiré toute une génération de jeunes joueurs, et l’idée de l’affronter me motive davantage. »

Mark Cucurella, défenseur de l’équipe d’Espagne, s’est dit « très heureux » après la victoire face au Portugal, soulignant la difficulté de la rencontre contre un adversaire de taille et saluant Cristiano Ronaldo comme une légende du football ayant inspiré de nombreux jeunes joueurs.

« Nous sommes très heureux et, avant tout, nous avons livré un grand match face à un adversaire de taille », a déclaré Cocorella dans la zone mixte à l’issue de la rencontre. « Nous savions que nous allions souffrir, mais nous sommes restés dans le match grâce à l’énorme effort que nous avons fourni, et nous méritons cette victoire. »

Il a ajouté : « La rencontre a été intense, face à des adversaires de premier plan, et ce n’est pas à moi d’évaluer leur niveau footballistique. Nous avons marqué grâce à un jeu collectif de grande qualité, et ce genre de matchs se joue sur des détails. Quel que soit l’adversaire que nous affronterons en quarts de finale, il aura mérité sa place et tout dépendra de notre préparation ».

Interrogé sur sa propre performance, le défenseur a conclu : « Je suis très heureux, et le mérite n’incombe pas à un seul joueur, mais à tout le monde à chaque match, à la défense et au gardien de but : c’est un travail d’équipe. C’est notre état d’esprit, et tout reste ainsi à chaque minute. Nous devons gagner, et c’est pour cela que nous sommes venus ici. »

Il a ajouté : « Mikel Merino a beaucoup progressé ces derniers temps, même si c’est son dernier but qui a le plus marqué les esprits. Il traverse une excellente période, mais je pense que l’équipe a montré qu’elle méritait de vivre ce moment. »

Interrogé sur la star portugaise Cristiano Ronaldo, Cucurella a affirmé : «C’est une légende du football, il a inspiré de nombreux jeunes et jouer contre lui est extrêmement motivant. Quand on est enfant, on le regarde à la télévision et on rêve de l’affronter un jour. Je le félicite pour sa brillante carrière, car c’était un plaisir de jouer contre lui.»