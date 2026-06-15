Cocorella a officiellement signé son contrat avec le Real Madrid, et la date de l’annonce officielle est désormais arrêtée

Selon un article publié ce lundi, le transfert du latéral gauche espagnol Marc Cucurella de Chelsea au Real Madrid aurait franchi une étape décisive.

Selon des informations diffusées dimanche, le Real Madrid aurait finalisé l’arrivée de l’arrière gauche espagnol en provenance de Chelsea pour un montant de 50 millions d’euros.

Selon le quotidien AS, le défenseur a déjà paraphé son contrat et s’engagera officiellement avec le club madrilène.

L’annonce officielle est désormais attendue après le premier match de l’Espagne face au Cap-Vert, ce lundi, dans le cadre de la Coupe du monde.

La procédure a été accélérée, à l’image du dossier Bernardo Silva, après un appel de José Mourinho au défenseur espagnol, totalement convaincu par le joueur.

Cocorela souhaitait quitter Chelsea cet été. Malgré l'amélioration apportée par l'arrivée de l'entraîneur Xabi Alonso, les Blues ne participeront pas aux compétitions européennes, ce qui a conforté le joueur dans son désir de retourner en Espagne.

Il n’avait jamais caché son désir de départ : il était sur le point de rejoindre le FC Barcelone ou l’Atlético de Madrid, avant que le Real Madrid n’entre soudainement dans la course, provoquant un véritable séisme.