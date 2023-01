"Le club va dans le mur", Rothen très inquiet avant la confrontation PSG-Bayern en Ligue des champions

Après les mauvais résultats du PSG, Jérôme Rothen est très inquiet avant sa confrontation face au Bayern Munich en Ligue des champions.

Le PSG n'a plus gagné en championnat depuis deux rencontres. Après avoir été battu à Rennes, le PSG a fait match nul au Parc des princes contre Reims lors de la 20e journée de Ligue 1.

Pour Rothen, le bilan du PSG est très flatteur

Et ces résultats inquiètent Jérôme Rothen à quelques jours d'affronter le Bayern Munich en Ligue des champions (match aller le 14 février au Parc des princes), comme il l'a confié dans son émission « Rothen s'enflamme » sur RMC.

« Est-ce qu'ils vont droit dans le mur ? Oui, ils vont dans le mur dès que le niveau s'élève, dès qu'il y a de l'intensité, dès qu'il y a du rythme dans le match, dès qu'il y a de l'adversité. C'était déjà comme ça en début de saison. Et c'est pour ça que lorsque tu vois le bilan du Paris Saint-Germain sur les six premiers mois, c'est flatteur pour eux au niveau comptable car ce n'est pas mérité », a expliqué l'ancien joueur du PSG.

Rothen pointe les insuffisances du PSG avant la Ligue des champions

Jérôme Rothen estime par ailleurs que si le PSG est armé techniquement pour la Ligue des champions, le club souffre de la comparaison avec ses adversaires dans l'intensité et l'engagement : « Mais sur le long terme, le moyen terme, pour gagner les gros matches, contre des équipes qui sont aussi armées techniquement aussi bien que toi… Et je ne dis pas « mieux » parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent être mieux armées que le Paris Saint-Germain techniquement quand tu as Messi, Neymar, Mbappé, Verratti dans ton équipe. Par contre ce qui est sûr, c'est que ça ne suffit pas pour les gros matches. Parce qu'il y a du rythme, parce qu'en face il y a du répondant. Au niveau athlétique, plus tu montes dans les niveaux et il y a un frein. Le don de soi, les efforts, cracher du sang, c'est ça la réalité. Le goût du sang, les joueurs du PSG ne l'ont pas. »