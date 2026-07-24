Ah, la Hertha ! Tout ce que la Vieille Dame de Berlin n’a pas dû endurer. La folie du « Big City Club » autour de l’investisseur Lars Windhorst, la reprise par la controversée société d’investissement 777, le fiasco de 76 jours autour de Jürgen Klinsmann, Jens Lehmann au conseil de surveillance, la quasi-faillite après la relégation en 2023, le coup du sort autour du président Kay Bernstein, décédé prématurément.

Et tout cela ne s’est produit qu’au cours des sept dernières années, sans même parler du chaos antérieur. Aujourd’hui encore, le club de deuxième division traîne ce passé récent derrière lui. Non pas émotionnellement, mais économiquement.

Un fait le prouve ces jours-ci, à environ deux semaines du coup d’envoi de la saison contre le VfL Bochum, et il est très surprenant : parmi les 36 clubs professionnels allemands, le Hertha BSC est le seul à n’avoir encore recruté aucune nouvelle recrue jusqu’ici. Pas une seule. En toutes lettres : zéro.

Seul club professionnel allemand ! Le Hertha BSC toujours sans la moindre recrue

Pourtant, l’excédent sur les transferts, qu’il fallait impérativement dégager compte tenu des lourds passifs afin de pouvoir être actif sur le marché, a en réalité été atteint. Les Berlinois ont jusqu’ici encaissé 25,5 millions d’euros rien qu’en indemnités de transfert pour les départs du grand talent Kennet Eichhorn (pour neuf millions à Leverkusen), du meilleur buteur Fabian Reese (huit millions d’euros, Wolfsburg), du gardien titulaire Tjark Ernst (cinq millions, Feyenoord) et du meneur de jeu Michael Cuisance (3,5 millions, Lens). Au total, douze joueurs ont déjà quitté le club.

Bien sûr, loin de la totalité de cette somme ne reste uniquement pour le Hertha. Mais le club a aussi pu économiser les salaires élevés de Diego Demme (sans contrat) et de Michal Karbownik (libre à Basaksehir). Malgré cela, l’espoir une nouvelle fois nourri par les supporters de démarrer la préparation avec un effectif largement au complet n’a, une fois encore, pas été comblé. L’été berlinois s’annonce encore long.

Même les prévisions du propre staff ne se sont pas réalisées. L’entraîneur Stefan Leitl, qui a quitté la saison passée sans faire l’unanimité malgré une garantie de maintien en poste, déclarait il y a deux semaines au sujet des nouveaux joueurs : « Il va bientôt se passer quelque chose. C’est ce que je pense. Ce serait bien si cela se produisait d’ici le stage de préparation. »

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Hertha BSC et le marché des transferts : « C’est maintenant au club d’agir »

Le Hertha a entamé ce stage vendredi dernier, et doit déjà rentrer dans la capitale dimanche prochain. « Les profils sont très clairement définis. Il est clair de quoi nous avons besoin. C’est maintenant au club d’agir. Nous y travaillons et espérons pouvoir annoncer quelque chose bientôt. Nous devons d’abord combler le vide à certains postes », a encore fait savoir Leitl, en poste depuis février 2025, dont la moyenne de points s’élève à 1,58 après 50 matches.

Il faut avant tout un attaquant efficace ainsi qu’un arrière gauche. En attaque, après la blessure de longue durée aux adducteurs de Luca Schuler, il ne reste actuellement plus que Sebastian Grönning - la saison passée, le joueur de 29 ans occupait le rôle de troisième attaquant. S’y ajoute encore le talent de 18 ans Niklas Hildebrandt.

Derrière, la situation est encore plus maigre. On ne trouve actuellement dans l’effectif aucun arrière gauche de formation avec un contrat professionnel. Lors des matches amicaux disputés jusqu’ici, l’ailier offensif Gustav Christensen (un droitier !) ainsi que Mayson Grothe, 17 ans, ont déjà dû dépanner ; il est certes à l’aise à ce poste, mais il n’en est encore qu’à trois maigres matches - avec les U19 du Hertha.

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Malgré un budget au sommet, le Hertha BSC doit se réinventer

Un nouveau numéro un doit aussi encore être recruté malgré la présence de trois gardiens dans l’effectif. Le milieu de terrain Paul Seguin, qui fait partie des acteurs les plus importants de l’équipe, a récemment résumé la situation : « Nous avons perdu énormément de qualité. Nous allons essayer de rester calmes. »

Il ne reste d’ailleurs ni aux joueurs ni au club d’autre choix que de faire preuve d’endurance et de patience. Le Hertha, qui l’aurait cru, est une fois de plus en train de se réinventer en parallèle. Cette fois involontairement, il y est contraint.

Au moins, le fait que les choses avancent se voit aussi à ceci : contrairement à l’été 2025, il n’a pas fallu trembler pour la licence en 2. Bundesliga. En outre, le Hertha repartira une nouvelle fois avec un budget que beaucoup de concurrents de la ligue ne peuvent pas se permettre et qui est en plus « très ambitieux et nous permet naturellement aussi de viser le top 3 », comme l’avait expliqué le directeur financier Ralf Huschen.

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Un ancien d’Hoffenheim remet le Hertha BSC à plat

Cela va toutefois de pair avec la voie de consolidation choisie. Malgré cela, l’espoir demeure de réussir le retour dans l’élite à la quatrième tentative. Avec une équipe qui est encore très loin d’être prête et qui doit de toute façon encore se trouver, mais qui se présentera enfin avec un équilibre économique nettement meilleur.

« Nous devons croire que la stratégie va fonctionner. Ce club mérite que nous fassions les choses de manière sérieuse et solide », plaidait récemment Peter Görlich, lors du lancement de saison, pour obtenir de l’indulgence. Depuis septembre, cet homme de 59 ans, qui avait auparavant occupé presque six ans la même fonction à Hoffenheim, est le directeur général du Hertha.

C’est lui qui remet à plat le club de la capitale, qui, la saison dernière conclue à la septième place, n’a jamais figuré dans le top 5 du championnat. Scouting, analyse, planification de l’effectif, département médical : tout est passé au crible. « Il nous manque une précision structurelle », avait déclaré Görlich lors de l’assemblée générale fin avril. Il veut organiser les processus de décision de manière plus globale et répartir la charge entre davantage d’experts. Car : « Nous ne sommes pas assez clairs sur le fond dans beaucoup de domaines. »

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À quoi ressemble le programme de début de saison du Hertha BSC ?

On ne peut pas reprocher cela à Görlich lui-même, tant ses déclarations étaient sans équivoque. « Nous dépendons de recettes de transferts. Rien n’est invendable ici. Nous n’avons pas besoin d’un nouveau départ. Nous ne pouvons même pas nous permettre un nouveau départ. Mais nous avons besoin d’une clarification très nette », a-t-il déclaré.

Or celle-ci devient désormais peu à peu nécessaire aussi pour l’équipe. D’autant que les deux défenseurs centraux Linus Gechter et Marton Dardai, ainsi que l’ailier droit Marten Winkler, envisagent encore sérieusement un départ. L’environnement est depuis longtemps devenu nerveux, sans doute pas seulement à cause du programme de début de saison : au déplacement au Ruhrstadion de Bochum succédera une apparition à domicile contre Heidenheim, relégué de Bundesliga, avant un déplacement chez le club de troisième division de Sarrebruck en Coupe.

La dynamique du marché des transferts est certes toujours particulière et la fenêtre est encore loin d’être fermée. Mais le Hertha accuse actuellement du retard sur son propre calendrier. Il a toutefois récemment pu présenter malgré tout un nouveau venu : Andreas Schumacher, en dernier lieu au 1. FC Magdeburg, vient renforcer comme entraîneur adjoint le staff de Leitl.