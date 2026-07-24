Ah, la Hertha ! Que n’a pas dû endurer la Vieille Dame de Berlin. La folie du « Big City Club » autour du controversé investisseur Lars Windhorst, la reprise par la controversée société d’investissement 777, le fiasco de 76 jours avec Jürgen Klinsmann, Jens Lehmann au conseil de surveillance, la quasi-faillite après la relégation en 2023, le coup du sort autour du président Kay Bernstein, décédé prématurément.

Et tout cela ne s’est produit qu’au cours des sept dernières années, sans même parler du chaos précédent. Mais ce passé récent colle encore aujourd’hui à la peau du club de deuxième division. Non pas sur le plan émotionnel, mais économique.

Un fait le prouve ces jours-ci, à environ deux semaines du coup d’envoi de la saison contre le VfL Bochum, et il est très surprenant : Hertha BSC est le seul des 36 clubs professionnels allemands à n’avoir encore recruté aucun nouveau joueur. Pas un seul. En toutes lettres : zéro.

Seul club professionnel allemand ! Le Hertha BSC encore sans la moindre recrue

Et pourtant, l’excédent de transferts qu’il fallait réaliser compte tenu des lourds passifs hérités du passé afin de pouvoir être actif sur le marché a, en réalité, été atteint. Les Berlinois ont jusqu’ici encaissé 25,5 millions d’euros rien qu’en indemnités de transfert pour les départs du grand talent Kennet Eichhorn (pour neuf millions à Leverkusen), du meilleur buteur Fabian Reese (huit millions d’euros, Wolfsburg), du gardien titulaire Tjark Ernst (cinq millions, Feyenoord) et du meneur de jeu Michael Cuisance (3,5 millions, Lens). Au total, douze joueurs ont déjà quitté le club.

Bien sûr, loin de la totalité de cette somme ne reste réellement pour la Hertha. Mais le club a aussi pu économiser les salaires élevés de Diego Demme (sans contrat) et de Michal Karbownik (parti libre à Basaksehir). Malgré cela, le nouvel espoir des supporters de démarrer la préparation avec un effectif largement au complet n’a une fois de plus pas été exaucé. L’été berlinois s’annonce encore long.

Même les prévisions du propre staff ne se sont pas réalisées. L’entraîneur Stefan Leitl, qui a quitté la saison passée sans faire l’unanimité malgré une garantie de poste, déclarait il y a deux semaines au sujet de nouveaux joueurs : « Il va bientôt se passer quelque chose. C’est ce que je pense. Ce serait bien que cela arrive en direction du stage de préparation. »

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Hertha BSC et le marché des transferts : « Maintenant, c’est au club d’agir »

La Hertha a entamé ce stage vendredi dernier, et dès dimanche prochain, retour dans la capitale. « Les profils sont définis très clairement. On sait ce dont nous avons besoin. Maintenant, c’est au club d’agir. Nous y travaillons et espérons pouvoir annoncer quelque chose bientôt. Nous devons d’abord combler le vide à certains postes », a encore fait savoir Leitl, en poste depuis février 2025 et dont la moyenne de points après 50 matches s’élève à 1,58.

Le besoin le plus urgent concerne avant tout un avant-centre efficace ainsi qu’un arrière gauche. En attaque, après la blessure de longue durée aux adducteurs de Luca Schuler, il ne reste actuellement plus que Sebastian Grönning, alors que le joueur de 29 ans occupait le rôle d’attaquant numéro trois la saison passée. S’y ajoute encore le talent de 18 ans Niklas Hildebrandt.

Derrière, c’est encore plus maigre. Il n’y a actuellement aucun arrière gauche de métier sous contrat professionnel dans l’effectif. Lors des matches amicaux disputés jusqu’ici, l’ailier offensif Gustav Christensen (un droitier !) ainsi que Mayson Grothe, 17 ans, ont déjà dû dépanner ; ce dernier est certes à l’aise à ce poste, mais il n’en est qu’à trois maigres matches — avec les U19 du Hertha.

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Malgré un budget de premier plan, le Hertha BSC doit se réinventer

Un nouveau numéro un doit également encore être recruté malgré la présence de trois gardiens dans l’effectif. Le milieu Paul Seguin, qui figure parmi les joueurs les plus importants de l’équipe, a récemment résumé la situation : « Nous avons perdu énormément de qualité. Nous allons essayer de tous rester calmes. »

Il ne reste d’ailleurs rien d’autre au club comme aux joueurs que de faire preuve de patience et de tenir sur la durée. Le Hertha, qui l’aurait cru, est une nouvelle fois en train de se réinventer en parallèle. Cette fois, ce n’est pas volontaire : il y est contraint.

Au moins, un élément montre que les choses avancent : contrairement à l’été 2025, il n’a pas fallu trembler pour la licence en 2. Bundesliga. De plus, le Hertha repartira de nouveau avec un budget que beaucoup de concurrents de la ligue ne peuvent pas se permettre et qui est en outre « très ambitieux et nous permet naturellement aussi de viser le top 3 », comme l’avait expliqué le directeur financier Ralf Huschen.

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Un ancien d’Hoffenheim remet le Hertha BSC à plat

Cela va toutefois de pair avec la voie de consolidation engagée. Malgré cela, l’espoir demeure de parvenir à retrouver l’élite à la quatrième tentative. Avec une équipe qui est encore loin d’être en place et qui doit de toute façon encore se trouver, mais qui se présentera enfin avec un équilibre économique nettement meilleur.

« Nous devons croire que la stratégie va fonctionner. Ce club mérite que nous procédions de manière sérieuse et solide », a plaidé Peter Görlich lors du récent lancement de la saison, appelant à l’indulgence. Depuis septembre, cet homme de 59 ans, qui a auparavant travaillé près de six ans dans la même fonction au TSG Hoffenheim, est le directeur général du Hertha.

C’est lui qui remet à plat le club de la capitale, qui, la saison précédente bouclée à la septième place, n’a jamais figuré dans le top 5 de la ligue. Scouting, analyse, planification de l’effectif, département médical : tout est passé au crible. « Il nous manque une précision structurelle », avait déclaré Görlich lors de l’assemblée générale de fin avril. Il veut rendre les processus de décision plus globaux et répartir la charge entre davantage d’experts. Car : « Nous ne sommes pas assez clairs sur le fond dans beaucoup de domaines. »

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À quoi ressemble le programme de début de saison du Hertha BSC ?

On ne peut pas reprocher cela à Görlich lui-même, tant ses messages étaient sans équivoque. « Nous sommes dépendants de la génération de recettes de transferts. Rien n’est invendable ici. Nous n’avons pas besoin d’un nouveau départ. Nous ne pouvons d’ailleurs même pas nous permettre un nouveau départ. Mais nous avons besoin d’une clarification très nette », a-t-il dit.

Cette clarification est désormais aussi peu à peu nécessaire du côté de l’équipe. D’autant que les deux défenseurs centraux Linus Gechter et Marton Dardai ainsi que l’ailier droit Marten Winkler envisagent encore sérieusement un départ. L’environnement est depuis longtemps devenu nerveux, sans doute pas seulement à cause du programme de reprise : après le déplacement au Ruhrstadion de Bochum suivra une apparition à domicile contre le relégué de Bundesliga Heidenheim, puis ce sera un déplacement chez le club de troisième division de Sarrebruck en Coupe.

La dynamique du marché des transferts reste certes toujours particulière et la fenêtre est encore loin d’être fermée. Mais à l’heure actuelle, le Hertha est en retard sur son propre calendrier. Le club a toutefois tout de même récemment pu présenter un nouveau venu : Andreas Schumacher, qui travaillait dernièrement au 1. FC Magdeburg, renforce le staff de Leitl en tant qu’entraîneur adjoint.