Club Bruges - Liverpool : les détails du match

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

Le Club Bruges en pleine forme accueille un Liverpool irrésistible

Liverpool se rend en Belgique pour affronter le Club Bruges en Ligue des champions, au stade Jan Breydel de Bruges.

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Les visiteurs arrivent en confiance après leur large victoire 4-0 contre Manchester United à Anfield. Buteur lors de cette rencontre, Rio Ngumoha figure de nouveau dans le onze de départ pressenti.

Ce résultat a permis à l’équipe d’Andoni Iraola de se reprendre après une période difficile. Elle avait perdu contre Fenerbahce dans cette compétition, puis contre Arsenal en Premier League, à quelques jours d’intervalle.

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Le Club Bruges aborde ce match sur une bonne dynamique en championnat sous la direction d’Ivan Leko. Il a écrasé le KV Mechelen 5-1 samedi et reste invaincu lors de ses cinq derniers matches.

Cette série comprend une victoire contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions, preuve que le Club Bruges peut aussi briller sur la scène européenne.

Les deux équipes occupent des places voisines au classement de la phase de ligue, ce qui donne un véritable enjeu à cette rencontre pour chacune d’elles.

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