Comment regarder Club Bruges - Liverpool avec un VPN

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Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

Liverpool se rend en Belgique pour affronter le Club Bruges au stade Jan-Breydel, à Bruges, en Ligue des champions.

L’équipe d’Andoni Iraola arrive en confiance après sa victoire 4-0 contre Manchester United à Anfield dimanche. Dominik Szoboszlai et Florian Wirtz ont marqué en début de match après l’expulsion de Leny Yoro, avant que Rio Ngumoha et Victor Munoz n’ajoutent deux buts en seconde période.

Ce résultat a permis à Liverpool de se stabiliser après une série marquée par des défaites contre Fenerbahce dans cette compétition et Arsenal en Premier League. Le club voudra conserver cet élan sur la scène européenne.

Le Club Bruges, entraîné par Ivan Leko, est lui aussi en grande forme. Il a écrasé le KV Mechelen 5-1 en championnat de Belgique samedi et s’est imposé 2-1 sur le terrain du PSV Eindhoven lors de sa précédente sortie en Ligue des champions.

Le Club Bruges n’a perdu aucun de ses cinq derniers matches et aura des raisons d’y croire devant son public. L’attaque de Liverpool mettra à l’épreuve une défense qui a encaissé sept buts sur cette période.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce match, des actualités des équipes aux moyens de suivre la rencontre.

Actualités des équipes et effectifs