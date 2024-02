Club Bruges - Anderlecht : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un classique du championnat belge est au programme ce dimanche et il met aux prises le Club Bruges à Anderlecht.

Bruges et Anderlecht, les deux clubs les plus prestigieux de Belgique, s’affrontent ce dimanche après-midi dans le cadre de la Jupiler League. Un affrontement alléchant, surnommé « le Topper », et qui aura aussi un vrai enjeu sportif.

En difficulté lors des saison passées, les deux meilleurs rivaux d’outre-Quiévrain ont retrouvé un peu de leur lustre d’antan cette saison. Actuellement, ils occupent les 2e et 3e places au classement, avec un avantage pour les Mauves. Ces derniers ont en effet neuf points d’avance sur leurs futurs opposants.

Anderlecht a une série à stopper

Pour Bruges comme pour Anderlecht, il sera probablement difficile d’aller chercher l’Union Saint-Gilloise au classement, mais cela ne doit pas les empêcher de rester ambitieux. L’enceinte de Jan Breydel Stadion risque donc de vibrer ce dimanche, avec un bras de fer qui sera forcément très disputé.

Si on regarde les dynamiques respectives des deux formations, l’avantage sera à Anderlecht, qui reste sur trois succès d’affilée. Bruges, pour sa part, n’a remporté que deux de ses cinq derniers matches. Mais on sait bien que lors d’un derby ce genre de données chiffrées ne veulent pas dire grand-chose. Il est peut-être plus utile de relever que les Wallons n’ont plus gagné contre les Flamands depuis 9 matches. Leur dernier succès face au rival honni remonte au 11 avril 2021.

Horaire et lieu du match

Dimanche 25 février, à 13h30

27e journée de la Jupiler Pro League

Jan Breydel Stadion de Bruges

Club Bruges – Anderlecht

Les compos probables de Bruges - Anderlecht

Bruges : Mignolet ; De Cuyper, Ordonez, Mechele, Meijer ; Eder Balanta, Nielsen, Nusa ; Skov Olsen, Vanaken, Jutgla.

Anderlecht : Schmeichel ; Vertonghen, Debast, Sardella, Augustinsson ; Leoni, Stroeykens, Hazard, Dreyer ; Dolberg.

Sur quelle chaine suivre le match Bruges - Anderlecht

La rencontre entre le Club Bruges et Anderlecht sera à suivre ce dimanche à partir de 13h30 sur la chaine Eleven DAZN. Il vous sera aussi possible de visionner le match sur streaming, via la plateforme dédiée du groupe. En France, c’est aussi le groupe DAZN qui retransmet la rencontre.