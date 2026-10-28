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Clive Allen, ancien attaquant de Tottenham Hotspur, a proposé de servir de mentor à Harry Kane, l’attaquant du Bayern Munich tout juste sacré Ballon d’Or, si celui-ci se lance dans une deuxième carrière sportive en NFL. Le capitaine de l’Angleterre admire depuis longtemps le football américain et n’exclut pas de s’essayer au poste de botteur une fois qu’il aura raccroché les crampons.

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Un ancien attaquant de Tottenham propose son aide

Allen est bien placé pour aider le buteur de 33 ans à passer au football américain : il a lui-même joué comme botteur pour les London Monarchs, une équipe de NFL Europe. Kane est récemment devenu le premier Anglais depuis Michael Owen en 2001 à remporter le Ballon d’Or, après avoir inscrit 73 buts en 65 matches avec le Bayern et l’Angleterre au cours de la saison 2025-2026. Il a également remporté deux titres de Bundesliga et une Coupe d’Allemagne à Munich.

Le capitaine de l’Angleterre envisage le football américain

Bien que Kane ait battu de nombreux records de buts en Allemagne, il n’a jamais caché sa passion pour le football américain. Évoquant auparavant ses projets d’avenir, Kane avait déclaré : « Tout dépend de ce qui se passera dans ma carrière au cours des cinq ou six prochaines années, de ma motivation et de ce que je voudrai faire. La NFL est beaucoup plus réaliste, disons-le comme ça. »

Interrogé sur les chances de la star du Bayern de réussir cette reconversion, Allen a déclaré à talkSPORT : « On en parle. Je serai heureux de l’aider. Une chose dont je suis sûr, c’est qu’il a la puissance de frappe nécessaire, ça ne fait aucun doute.

« Il faut avoir une jambe vraiment puissante pour botter le ballon, et il aura aussi le mental pour relever ce défi. Alors oui, ce serait amusant de le voir essayer. »

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Le botteur des Jaguars souligne le défi mental

Si Cam Little, botteur des Jacksonville Jaguars, estime que l’attaquant possède la puissance de frappe et la technique requises, il prévient qu’il serait difficile pour lui de s’adapter à une culture où il passerait l’essentiel du match au bord du terrain.

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Little a déclaré à The Associated Press : « C’est tellement différent de rester au bord du terrain pendant tout le match. On ne touche pas le ballon et on n’a pas la même assurance, je suppose, parce que lui est l’attaquant vedette de son équipe. Il faut donc mettre cette assurance de côté. Il faut laisser tous les autres faire le gros du travail, puis entrer sur le terrain simplement pour épauler tout le monde, en somme.

« Il a probablement assez de talent pour y arriver. Sa technique au football est excellente. Mais mentalement, c’est un défi très différent de celui du football, je dirais. Ce serait comme s’il devait tirer cinq coups de pied arrêtés par jour. Et il faudrait qu’il réussisse les cinq, sinon il n’aurait pas fait son travail de la journée. »

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Une prolongation de contrat repousse le rêve américain

Un éventuel départ de l’autre côté de l’Atlantique reste encore à plusieurs années, Kane ayant récemment accepté une prolongation de contrat qui le lie au Bayern jusqu’en 2029. Lorsque le capitaine de l’Angleterre mettra finalement un terme à sa carrière en Europe, il cherchera à suivre l’exemple de Brandon Aubrey, botteur des Dallas Cowboys. L’Américain a réussi sa reconversion en NFL après avoir commencé sa carrière en Major League Soccer et en USL.