Comment regarder Clermont Foot contre Rodez avec un VPN

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Présentation du match

Ligue 2 - Journée 12 7 nov. 2026 - 08:00 Stade Gabriel Montpied

Clermont Foot reçoit Rodez au stade Gabriel-Montpied, à Clermont-Ferrand, pour une rencontre de Ligue 2 qui revêt une importance particulière pour ces deux équipes situées à des extrémités opposées du classement.

Le Clermont de David Guion aborde ce match dans une situation difficile. L’équipe n’a remporté aucune de ses quatre dernières rencontres officielles, ne prenant que deux points sur douze possibles et encaissant de nombreux buts durant cette série.

Rodez affiche une meilleure forme récente, avec deux victoires lors de ses cinq derniers matches, et reste sur un succès 1-0 contre Dunkerque. L’équipe de Didier Santini cherchera à poursuivre sur cette lancée et à progresser encore au classement.

Le classement résume bien les enjeux de cette rencontre. Clermont occupe la 17e place, tandis que Rodez est 11e. Les visiteurs abordent donc le match avec la confiance d’une équipe de milieu de tableau face à un adversaire qui lutte encore pour s’éloigner de la zone de relégation.

L’historique des confrontations entre les deux clubs ajoute à l’intérêt de ce match. Rodez s’est imposé 1-2 au stade Gabriel-Montpied en février 2026, lors de leur dernière rencontre.

Pour Clermont, c’est un match qu’il faut gagner. Pour Rodez, un résultat positif consoliderait sa place dans la première moitié du classement. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder la rencontre.

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