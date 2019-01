Clément Lenglet : "Être défenseur au Barça, c'est compliqué"

Propulsé titulaire à Barcelone en l'absence de Samuel Umtiti, Clément Lenglet enchaîne les matches. Il se confie ce dimanche dans L'Equipe.

Avec la blessure de Samuel Umtiti, Clément Lenglet s'est retrouvé propulsé titulaire au FC Barcelone. Une période dorée qu'il évoque dans les colonnes de L'Equipe ce dimanche. "Je suis évidemment très heureux. Je m'entraîne et je joue avec les plus grands. Ca me permet d'acquérir de l'expérience. Avec l'obligation de gagner à chaque fois", explique le défenseur français.

"L'équipe de France ? "C'est un rêve"

L'ancien nancéien ajoute qu'être "défenseur au Barça, c'est compliqué, il y a pas mal de mètres à couvrir dans notre dos, donc c'est risqué. On est toujours sur le fil, à la limite."

"Cette saison, on peut tout gagner" dit-il, avec l'espoir également d'accéder un jour à l'équipe de France A après être passé par toutes les équipes de France jeunes. "C'est un rêve, mais mon travail c'est d'être performant avec Barcelone. Si c'est le cas sur une longue période, j'aurai peut-être une opportunité."

Dans ce même entretien, Clément Lenglet assure par ailleurs que l'Olympique Lyonnais, futur adversaire du Barça en Ligue des champions, n'est "absolument pas" pris à la légère. Le match aller aura lieu à Lyon le 19 février. Le match retour se jouera à Barcelone le 13 mars.