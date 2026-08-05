Clause surprenante : les détails du contrat de Salah avec Trabzonspor

La star égyptienne Mohamed Salah a officialisé son transfert au club turc de Trabzonspor, ce mercredi, pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière sportive.

Salah a quitté Liverpool à l'issue de la saison dernière, après neuf années passées dans la forteresse d'Anfield, riches en accomplissements individuels et collectifs.

Trabzonspor est le septième club de la carrière de Salah, après Al-Mokawloon Al-Arab, Bâle, Chelsea, la Fiorentina, la Roma et Liverpool.

De son côté, le journal turc « AKSAM » a révélé les détails du contrat de Salah avec Trabzonspor, indiquant que la star égyptienne a signé un contrat de deux ans avec le club turc.

Il a ajouté que Salah percevra 17 millions d'euros de salaire annuel avec Trabzonspor.

Il a mentionné une clause notable de l'accord, selon laquelle Salah touchera 20 % des recettes de la vente de produits portant son nom ou son image par le club.

À noter que Salah était entré en négociations avec Beşiktaş plus tôt lors de l'actuel mercato estival, mais qu'il ne s'y est pas engagé en raison d'un désaccord sur les aspects financiers du contrat.