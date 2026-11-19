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Selon des informations de presse, une clause secrète serait la véritable raison pour laquelle Firas Al-Buraikan, attaquant d'Al-Ahli et de l'Arabie saoudite, n'a pas remporté le titre de meilleur joueur d'Asie 2026, alors que tout le monde le donnait favori.

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La cérémonie de remise des prix des meilleurs d'Asie s'est tenue ce jeudi à l'Aksra Theatre King Power de Bangkok, la capitale thaïlandaise, qui avait déjà accueilli l'événement en 2017. Des récompenses y ont été décernées dans 19 catégories différentes.

Parmi les trophées remis lors de la soirée figurait celui de meilleur joueur d'Asie, que se disputaient Firas Al-Buraikan, son compatriote Salem Al-Dawsari, capitaine d'Al-Hilal et de l'Arabie saoudite, ainsi que l'Iranien Alireza Beiranvand, gardien de but de Tractor.

Alireza Beiranvand a finalement remporté le titre de meilleur joueur du continent asiatique pour la première fois de sa carrière , récompensé pour ses performances avec Tractor et la sélection iranienne au cours de l'année écoulée.

Le sacre de Beiranvand a toutefois suscité la polémique, car tout le monde s'attendait à voir Firas Al-Buraikan décrocher ce trophée pour la première fois de sa carrière, après ses remarquables prestations avec Al-Ahli et l'Arabie saoudite cette année.

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Mais le quotidien saoudien « Arriyadiyah » a révélé l'existence d'une clause secrète à l'origine de l'échec de Firas Al-Buraikan. Celle-ci accorde à la commission technique, présidée par l'Écossais Andy Roxburgh, le droit de désigner un joueur supplémentaire lors de chaque match de la Ligue des champions de l'AFC Élite et de lui attribuer des points supplémentaires, en nombre inférieur aux 15 points obtenus par le lauréat du titre d'homme du match.

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Grâce à cette clause, Alireza Beiranvand a engrangé de nombreux points qui l'ont aidé à être sacré meilleur joueur d'Asie 2026, après avoir gardé sa cage inviolée lors de 5 des 8 matchs de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

Le journal précise que la Confédération asiatique de football n'a pas dévoilé cette clause et l'a gardée secrète, afin de préserver le suspense et l'intérêt de la course au trophée jusqu'à l'annonce du lauréat.

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Firas Al-Buraikan avait pourtant mené Al-Ahli au titre en Ligue des champions de l'AFC Élite, le deuxième de l'histoire du club et le deuxième d'affilée, grâce à une victoire 1-0 face aux Japonais du Machida Zelvia en finale.

L'attaquant de 26 ans a été l'homme décisif de la compétition : entré en jeu en finale, il a inscrit le but de la victoire à la sixième minute de la prolongation.

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À l'inverse, Alireza Beiranvand n'a pas réussi à emmener Tractor vers la gloire continentale, puisque son équipe a été éliminée de la Ligue des champions de l'AFC Élite dès les huitièmes de finale, après une défaite 3-0 face au club émirien de Shabab Al-Ahli.

Fait étonnant, Beiranvand a été le principal responsable de l'élimination de Tractor, après avoir écopé d'un carton rouge à la 52e minute de jeu.