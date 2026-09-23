Selon un rapport de la Sport Bild, le joueur de 20 ans dispose dans son contrat avec le 1. FC Cologne d’une clause particulière qui lui garantit des bonus pour ses apparitions en équipe d’Allemagne.

Le sélectionneur Jürgen Klopp a convoqué El Mala dans son deuxième groupe pour les matches de Ligue des nations contre la Serbie (1er octobre) ainsi que la Grèce (4 octobre). Il y a de fortes chances que le joueur offensif de l’Effzeh dispute au moins l’une des deux rencontres.

Si cela devait effectivement se produire, El Mala pourrait à la fois se réjouir du versement d’une prime unique et d’une hausse de son salaire de base.

Selon les informations de Sport-Bild, le joueur de 20 ans recevra une somme fixe de 100 000 euros versée par son club pour ses débuts avec l’équipe nationale A ; en outre, son salaire, actuellement d’environ trois millions d’euros par an, augmentera progressivement en cas d’autres apparitions sous le maillot du DFB, par exemple à la cinquième et à la dixième.

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Avec quels partenaires Said El Mala travaille-t-il ?

Les dirigeants de Cologne ont consenti à d’éventuelles concessions financières envers El Mala afin de le convaincre de prolonger son contrat l’été dernier. Malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs - parmi lesquels des clubs de Premier League, le BVB ainsi que le RB Leipzig suivaient le joueur de 20 ans -, un accord a été trouvé pour poursuivre la collaboration jusqu’en 2031. Le contrat d’El Mala ne comporterait pas de clause libératoire, Cologne pourrait donc négocier librement une indemnité de transfert avec de futurs prétendants.

En plus des paiements du club, El Mala aurait également convenu de hausses similaires avec ses partenaires publicitaires. De la part de l’équipementier Nike, il y aurait apparemment 175 000 euros supplémentaires pour ses débuts avec la sélection allemande. Autres majorations : à chaque série de cinq apparitions, le joueur offensif encaisse 120 000 euros supplémentaires. La somme de base dans le contrat jusqu’en 2032 serait de 350 000 euros cette saison.

El Mala reçoit aussi des bonus de la part du développeur de jeux vidéo EA Sports, du fabricant de cartes à collectionner Topps ainsi que du distributeur alimentaire Rewe après sa première apparition avec le DFB.