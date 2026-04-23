Claudio Ranieri prend une décision radicale après une vive altercation publique avec l’entraîneur de l’AS Rome, Gian Piero Gasperini

Claudio Ranieri quitte l’AS Rome. L’icône du club, qui occupait un rôle de conseiller, a décidé de se retirer après sa récente altercation publique avec l’entraîneur Gian Piero Gasperini, selon les informations de Fabrizio Romano. Le club doit encore confirmer cette décision.

Le technicien, qui a dirigé le club en tant qu’entraîneur par intérim la saison passée, a mené l’équipe, alors en milieu de tableau, à un point des places qualificatives pour la Ligue des champions. Il a ensuite été déterminant dans le choix de son successeur.

C’est en partie grâce à son feu vert que la Roma a choisi Gasperini (68 ans), alors prêt à relever un nouveau défi après une période très réussie à l’Atalanta. À ce jour, Gasperini n’a pas obtenu toutes les recrues souhaitées et il a ouvertement exprimé son mécontentement.

Il critique aussi régulièrement le service médical du club, qu’il juge en partie responsable des nombreuses blessures cette saison. Ces sorties médiatiques ont agacé Ranieri, qui a contre-attaqué.

Ranieri a notamment affirmé que Gasperini n’était en réalité que le quatrième choix du club et a rejeté toute critique concernant la politique de transferts. « Nous avons recruté de jeunes joueurs et les avons tous sélectionnés ensemble, aucun n’est arrivé sans son accord », a-t-il déclaré.

« Ziolkowski, Ghilardi, Venturino et Zaragoza sont tous arrivés à sa demande expresse, afin de lui fournir un effectif capable de rebondir après une saison conclue à un point de la Ligue des champions. »

Selon la presse transalpine, ce conflit aurait creusé un fossé au sein de la direction. Les relations se seraient tellement détériorées que Gasperini et Ranieri s’ignoreraient désormais au sein du club. Ces tensions extrêmes ont poussé Ranieri à démissionner.

Malgré les buts de la recrue hivernale Donyell Malen, la Roma reste loin de la Ligue des champions. Actuellement sixième, ellepointe à cinq points de la Juventus, quatrième, à cinq journées de la fin de la Serie A. Le club giallorosso n’a plus disputé la C1 depuis dix ans.