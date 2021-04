Claude Puel : "Dans la maîtrise du match, c'était insuffisant"

L'ASSE, qui menait 1-0, s'est finalement inclinée à domicile face à Brest (1-2) ce samedi. Au-delà du résultat, la maîtrise n'y était pas selon Puel.

Restant sur deux succès probants et une défaite cruelle à Paris (3-2), l'AS Saint-Etienne faisait partie des équipes en forme ces dernières semaines. Ce samedi, les Verts sont tombés pour la deuxième fois consécutive, renversés par le Stade Brestois (1-2) à Geoffroy-Guichard. Un résultat décevant, alors que le maintien n'est pas encore acquis.

Forcément déçu par le match de son équipe, Claude Puel, l'entraîneur de l'ASSE, a surtout regretté le manque de réalisme quand le score était encore en faveur des Verts. "Nous n'avons pas réussi à gérer ce match dans la continuité malgré une bonne entame. Nous avons eu des balles de 2-0 que nous n'avons pas bien négociées. Nous avons eu du mal à conclure la première période, physiquement notamment", a ainsi expliqué le technicien français, qui n'a pas aimé la fragilité affichée ce samedi.

"Les joueurs font des efforts mais il faut aller chercher les choses"

"Nous avons perdu des points. Il y a tout eu dans ce match. On sent à tout moment qu'on peut gagner et que l'adversaire n'abdique pas et peut revenir. La seconde a été reprise poussivement avant d'avoir des situations pour doubler la mise, avant de concéder un coup franc sur l'un de nos temps forts", a-t-il ajouté.

"Dans les intentions, nous méritions mais dans la maîtrise du match c'était insuffisant. Heureusement, Étienne (Green) nous a maintenus dans la rencontre. Nous aurions dû nous mettre à l'abri sur nos temps forts. Les joueurs font des efforts mais il faut aller chercher les choses", a pesté Claude Puel, qui était privé de plusieurs cadres.

Suite à ce revers à domicile, l'ASSE manque l'occasion de prendre encore plus ses distances sur la zone rouge. Toutefois, les Verts préservent une avance confortable de huit points sur le Nîmes Olympique, 18ème et barragiste. À quatre journées de la fin, autant dire que cette avance pourrait presque suffir aux Stéphanois...