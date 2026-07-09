Claude Leroy : « Infantino est un imbécile polyglotte… qui se prend pour un dieu en Afrique »

L’expérimenté entraîneur français Claude Leroy a lancé une vive attaque contre le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, lors de son passage dans l’émission« L’Équipe du Soir ».

Cette prise de position intervient après la polémique suscitée par l’annulation de la suspension de l’attaquant américain Folarin Balogun, suite à l’intervention du président américain Donald Trump, tandis que le carton jaune infligé à Michael Olise, star des Bleus, a été maintenu.

Leroy a déclaré : « Il ne s’agit pas seulement de la Coupe du monde, mais aussi de la Coupe d’Afrique des nations et de ses relations avec la Confédération africaine de football (CAF). Il se considère comme le sauveur de la Coupe d’Afrique des nations, ce qu’il n’oserait pas faire, même à 1 %, lors d’un championnat d’Europe, d’une Copa América ou d’une Coupe d’Asie. »

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Critiquant l’attitude du responsable suisse envers le continent africain, il a ajouté : « Il vient s’asseoir sur le trône, c’est lui qui dit au chef d’État : “Viens t’asseoir ici, viens t’asseoir là”. C’est lui qui remet toutes les médailles. »

Le sélectionneur chevronné estime que ce comportement est dicté par des calculs électoraux : « Il ne fait que jouer sur la cupidité de nombreux présidents de fédérations africaines, car il sait qu’il y a 54 voix en jeu lors de sa prochaine élection. C’est pourquoi il appuie sur cette corde sensible. Il n’agit pas dans un souci de développement. »

Où est Wenger ?

Leroy s’interroge aussi sur la position du Français Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la FIFA, après la décision controversée d’annuler la suspension de Balogun, et déclare : « J’aimerais savoir ce que pense Arsène Wenger, le grand penseur technique de la FIFA… face à toutes ces manœuvres de Gianni Infantino, qui répond à un appel de Donald Trump ».

L’entraîneur de 78 ans a poursuivi son attaque cinglante contre le président de la FIFA en déclarant : «Je suis stupéfait de le voir toujours à la tête de la FIFA. Je ne comprends pas comment on peut accepter qu’il soit pratiquement le seul candidat aux prochaines élections. Il n’a qu’une seule qualité : il est polyglotte. Mais c’est un imbécile polyglotte, dangereux pour le football, qui n’a absolument rien apporté de positif à ce sport et qui l’a rendu suspect aux yeux de tous.

Il a conclu : « Quand on entend les gens parler de football aujourd’hui, dans la rue ou entre amis, ils disent : “Ce ne sont que des complots, on peut vendre des votes comme bon nous semble. Il suffit d’un coup de fil pour que la commission de discipline disparaisse.” Je suis stupéfait de l’image que renvoie aujourd’hui le football professionnel de haut niveau dans le monde. »