Classico - FC Barcelone, Ernesto Valverde : "Je ne prendrais pas de risque avec Lionel Messi"

L'entraîneur du FC Barcelone a assuré qu'il va attendre le dernier entraînement avant de prendre une décision concernant la présence de Lionel Messi.

Le doute sur la présence de Lionel Messi lors du Classico face au Real Madrid en Coupe du Roi est toujours de mise. Sorti en cours de jeu face au FC Valence le week-end dernier en raison d'une douleur à la cuisse droite, l'international argentin est toujours incertain pour la rencontre de ce mercredi face à l'ennemi juré. En conférence de presse, Ernesto Valverde n'a ni assuré la présence de son attaquant, ni annoncé son forfait.

"Comment va Lionel Messi ? Je ne l'ai pas vu, donc toutes les questions suivantes n'ont pas de réponse. Il reste une session d'entraînement, nous verrons comment elle se passe, si elle peut être terminée et si elle peut l'être dans des conditions satisfaisantes. Et en fonction de la séance d'entraînement, nous déciderons de sa participation ou non. Avec lui, les choses se passent exactement de la même façon qu'avec d'autres, parfois nous avons attendu jusqu'au dernier moment et nous pouvons aussi le faire avec lui", a indiqué l'entraîneur du Barça.

Une dernière session d'entraînement décisive

"Le plus important est que le joueur dise qu'il est prêt, peu importe combien les médecins disent qu'il n'y a pas de blessure si le joueur ne le sens pas, il doit être préservé, s'il dit que ça va, c'est à ce moment-là que vous discutez avec les médecins du risque de blessure. La décision vous devez la prendre après avoir parlé au joueur et aux médecins qui analysent les avantages et les inconvénients. Je ne suis pas très désireux de prendre des risques quand il y a beaucoup de matches à venir, si le championnat se terminait demain ou si ce serait une autre question, mais risquer de blesser un joueur ne me rend pas très favorable à cela", a ajouté Ernesto Valverde.

L'Espagnol est prêt à faire sans son meilleur joueur : "Je ne pense pas que cela change, dans une demi-finale entre le Barça et le Real Madrid, il n'y a pas de favori. C'est une éliminatoire ouverte, nous avons de très bons joueurs. Nous pensons avoir le meilleur joueur du monde et ils ont également d'excellents joueurs si Lionel Messi joue et s'il n'est pas dans les conditions, il ne jouera pas. Le plan de jeu sans Messi ? Nous ne changerons pas grand chose, en général nous jouons toujours de la même manière, comme nous l’avions déjà fait, nous essaierons de dominer le match et de marquer des buts, comme toujours".

Ernesto Valverde a hâte de disputer cette rencontre : "C'est jouer le Classico deux fois et c'est un match spécial, l'adversaire est importante et oui, ça rend encore plus excitant d'atteindre la finale, je suppose que c'est pareil pour eux. Tout dépend d'un résultat qui peut vous déséquilibrer. Nous sommes dans un bon moment, mais nous arrivons à faire match nul contre Valence, égalisant un 0-2. Nous sommes impatients de jouer ce match. À cette époque, le calendrier est beaucoup plus compliqué dans cette demi-finale avec un tel niveau, il est clair que nous devons bien gérer l'équipe mais nous sommes dans une phase décisive et nous devrons tirer tous nos joueurs, nous verrons si nous apportons des changements demain ou dimanche mais la semaine prochaine nous n’avons pas de match pendant la semaine".