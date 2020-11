Classement FIFA - Le podium inchangé, la France (2e) toujours devancée par la Belgique

La FIFA a dévoilé le classement des meilleures nations du football mondial. Un classement dominé par la Belgique, suivie de très près par la France.

Si ce classement n'a que peu de valeur aux yeux des fans, il a le mérite d'être régulièrement mis à jour par la FIFA. Ce vendredi, l'instance internationale a dévoilé le nouveau classement des meilleures nations du football mondial. Et si la hiérarchie n'a pas ou peu été bouleversée, quelques petits changements sont toutefois à noter.

Plus précisément, le top 6 este le même, même si l’écart entre la , première, et ses deux poursuivants, la et le , est toujours des plus infimes. Belges et Français ont par ailleurs conforté leur position grâce à leur qualification pour le Final 4 de la Ligue des Nations.

Si la France, championne du monde et vice-championne d'Europe, tente toujours de combler son retard sur ses voisins, il faut descendre plus bas dans le classement pour constater des changements de positions. L' (7e) gagne une place, au contraire de l' (8e). Le (9e) et l' (10e) intègrent le top 10.

Le prochain Classement mondial FIFA/Coca-Cola sera publié le 10 décembre 2020.

Le Top 10 du classement :

1 - Belgique

2 - France

3 - Brésil

4 -

5 -

6 -

7 - Argentine

8 - Uruguay

9 - Mexique

10 - Italie