La sélection marocaine conserve sa 7^e place au classement de la Fédération internationale de football (FIFA), selon le classement publié ce jeudi. Elle demeure ainsi en tête du continent africain et du monde arabe.

Sur le plan continental, les Lions de l’Atlas précèdent le Sénégal (15e mondial), le Nigeria (26e), l’Algérie (28e) et l’Égypte (29e).

Au sein du groupe arabe, il devance l’Algérie (28e), l’Égypte (29e), la Tunisie (45e) et le Qatar (56e), tandis que l’Arabie saoudite pointe à la 61e position.

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L’Argentine, championne du monde en titre, a repris les commandes du classement, juste avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 ce jeudi soir. Elle devance l’Espagne et la France, tandis que l’Allemagne pointe au 10e rang.

Les champions du monde en titre ont grimpé de deux marches grâce à leurs succès en amicaux contre l’Islande et le Honduras, suffisant pour chiper le trône aux Bleus.

Les champions du monde retrouvent ainsi le trône de la hiérarchie mondiale pour la première fois depuis juillet 2025, tandis que les Bleus glissent au troisième rang.

Voici le top 10 du classement mondial :