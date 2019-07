Classement FIFA - Le Brésil passe devant la France, l'Algérie gagne 28 places

Le dernier classement FIFA vient d'être dévoilé ce vendredi. Le Brésil, vainqueur de la Copa America, double la France, qui descend à la 3ème place.

La FIFA vient de dévoiler ce jeudi la dernière édition de son classement mondial des Nations. Vainqueur de la Copa America, le devance désormais la , qui perd une place, et talonne maintenant le leader belge de 20 points. La et l’ , auteurs d’un bon parcours en Copa America, font leur entrée dans le top 10.

Dans les autres compétitions internationales, l’ , vainqueur de la CAN, enregistre la plus grosse progression en terme de place (+28) et remonte au 40ème rang. Egalement vainqueur de la Gold Cup, le fait également une belle progression en gagnant six places (12ème).

Le (33e, plus 12), demi-finaliste de la CAN, ainsi que les surprenants quarts-de-finalistes de (96e, plus 12) voient aussi leurs bonnes performances récompensées.

En revanche, les compétitions internationales n’ont pas profité au européens. La (11ème) et le (13ème) sortent du top 10.