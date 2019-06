Classement FIFA - La Belgique toujours en tête, creuse l'écart avec la France

Le dernier classement FIFA vient d'être dévoilé ce vendredi. La Belgique creuse l'écart avec la France (2ème), le Portugal remonte à la 5ème place.

La FIFA vient de dévoiler ce vendredi la dernière édition de son classement mondial des Nations. La (1746 points) domine toujours le haut du tableau grâce à ses succès face au Kazakhstan et l’Écosse en éliminatoires pour l’Euro 2020 et creuse son avance avec l’Equipe de (1718 points), toujours deuxième. Le (1681 points) complète toujours le podium avant le début de la Copa America.

Si ce haut de classement n’a pas bougé, le reste du Top 20 a connu plusieurs changements. Le (5ème) gagne deux places grâce à son titre en Ligue des Nations de l’UEFA, de même pour les , battus en finale, qui passent de la 16ème à la 14ème place, à égalité avec l' .

L'Italie remonte à la 14ème place

Les éliminatoires de l’Euro ont beaucoup profité à certaines nations. Si l’ (7ème, +2), l’ (11ème, +2) et l’Italie (14ème, +3) remontent bien, l’Arménie (97ème) et la Hongrie (42ème) enregistrent la plus grosse progression avec 9 places gagnées.

A l’inverse, les Etats-Unis, qui n'ont plus gagné depuis trois rencontres, descendent à la 30ème place (-6). La Grèce qui a perdu ses deux matchs à domicile face à l’Italie (0-3) et l’Arménie (2-3) perd un total de 9 places et descend au 52ème rang.