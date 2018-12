Classement FIFA : la Belgique finit 2018 en tête, la France meilleure progression

La Belgique débutera l’année 2019 à la première place du Classement FIFA. Elle conserve un point d’avance sur la France, championne du monde.

Malgré sa victoire en Coupe du monde, l'équipe de France de Didier Deschamps ne terminera pas 2018 en tête du classement FIFA. Celui-ci a été révélé ce jeudi et c'est la Belgique qui conserve la première place avec un point d'avance sur les champions du monde.

L'équipe de France est tout de même l'équipe qui a eu la "meilleure progression de l'année" avec 165 points gagnés depuis décembre 2017, soit plus que toute autre nation. Les Français sont en tête de ce classement officieux devant l’Uruguay (7e, inchangé) et le Kosovo (131e, inchangé), qui ont accumulé 151 et 133 points respectivement.

Le Kosovo est par ailleurs l’équipe qui a gagné le plus de places en 2018 (+46). Le prochain classement FIFA sera dévoilé le 7 février 2019.