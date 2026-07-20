La Fédération internationale de football (FIFA) a publié le nouveau classement mondial des équipes nationales après la Coupe du monde 2026, marquée par des mouvements significatifs dans le top 5, Les sélections arabes, elles, ont connu des fortunes diverses : le Maroc conserve sa 6e place mondiale, l’Égypte grimpé de cinq rangs pour pointer à la 24e, tandis que la Tunisie chute de douze places d’un seul coup.

Selon le classement officiel publié par la FIFA sur son site Internet, l’Espagne prend pour la première fois depuis plusieurs années la tête du classement mondial après avoir remporté la Coupe du monde 2026 en battant l’Argentine 1-0 en finale, tandis que l’Albiceleste recule à la deuxième place après avoir occupé le sommet avant le tournoi.

La France conserve la 3^e place malgré sa 4^e place dans le tournoi après sa défaite 6-4 contre l’Angleterre lors de la petite finale, tandis que les Three Lions grimpent au 4^e rang après leur meilleur parcours depuis 1966 (demi-finale puis bronze).

Le Brésil recule d’une marche et pointe au cinquième rang après son élimination prématurée en huitièmes de finale, tandis que le Maroc grimpe d’une position et s’installe au sixième rang, établissant ainsi le meilleur classement de l’histoire pour une sélection arabe et africaine.

Le Maroc en tête

Les Lions de l’Atlas, auteurs d’un parcours solide lors de la Coupe du monde 2026 (élimination en quarts de finale face à la France), demeurent donc la référence continentale.

La plus forte progression arabe

L’Égypte a réalisé la plus forte progression parmi les sélections arabes, grimpant de cinq rangs pour pointer à la 24e place mondiale, juste derrière le Sénégal (18e), et devant le Maroc (6e) au niveau continental. Les Pharaons ont confirmé leur regain de forme en atteignant les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les « Pharaons » ont été éliminés par l’Argentine sur le score controversé de 3-2, lors d’un match marqué par des décisions arbitrales contestées ; néanmoins, leur solide performance tout au long de la compétition a permis d’améliorer considérablement leur classement.

L’Algérie grimpe d’une place

L’Algérie recule d’une place (29e mondiale, 3e arabe, 5e africaine) et poursuit malgré tout sa progression au classement.

La sélection saoudienne a quant à elle gagné trois places pour se hisser à la 58e place mondiale et à la quatrième place dans le classement arabe, tandis que la sélection tunisienne a connu le plus fort recul arabe dans ce nouveau classement, chutant de 12 places d’un seul coup pour passer de la 45e à la 57e place mondiale, un coup dur pour les « Aigles de Carthage ».

La sélection qatarie recule de trois rangs (59e), juste devant l’Irak, 63e après avoir cédé six places. La Jordanie, elle, subit un véritable coup d’arrêt : –10 places, pour pointer à la 73e position mondiale.

Classement des sélections arabes

Maroc : 6e mondial (1er arabe)

Égypte : 24e mondial (2e arabe)

Algérie : 29e mondial (3e arabe)

Tunisie : 57e mondial (4e arabe)

Arabie saoudite : 58e mondial (5e arabe)

Qatar : 59e mondial (6e arabe)

Irak : 63e au classement mondial (7e dans le monde arabe)

Jordanie : 73e au classement mondial (8e dans le monde arabe)