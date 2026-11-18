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La sélection allemande de football frappe de nouveau à la porte du top 10 du classement FIFA.

Grâce à ses victoires en Ligue des nations en Serbie (3:1 ) et contre les Pays-Bas (5:0) , la sélection de Jürgen Klopp est passée de la 13e à la 11e place du dernier classement.

L’équipe de Klopp a dépassé la Suisse et le Mexique et se trouve désormais juste derrière la Colombie. Les Pays-Bas, neuvièmes, sont également à sa portée. L’Espagne trône toujours en tête. Après sa défaite face à l’Angleterre de Thomas Tuchel, sa première en 43 matches, le champion du monde a toutefois vu son avance se réduire quelque peu. L’Argentine, la France et l’Angleterre sont à l’affût derrière.

Le Maroc fait partie des grands gagnants. Les Nord-Africains ont gagné deux places pour atteindre un cinquième rang historique. Jamais les Marocains n’avaient été aussi bien classés depuis la création du classement FIFA en 1993.

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Depuis juillet 2018, où elle occupait alors la première place du classement mondial, l’Allemagne n’a plus fait mieux qu’une neuvième place. Avant la phase finale de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, elle était dixième.

Top 20 du classement FIFA (novembre 2026)