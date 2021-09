Classement FIFA 22 : Messi, Neymar et les meilleurs joueurs du PSG

EA Sports diffuse actuellement les statistiques de la dernière version du jeu, dont le lancement approche à grands pas.

Le Paris Saint-Germain s'est imposé comme une superpuissance européenne au cours de la dernière décennie et, après un nouvel été riche en transactions sur le marché des transferts, il semble bien placé pour reconquérir le titre de champion de Ligue 1 et tenter de remporter la première Ligue des champions de son histoire.

Mauricio Pochettino pouvait déjà compter sur Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria dans son équipe de stars, mais il a encore augmenté ses options en signant Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma avant la saison 2021-22.

Les champions de France seront donc l'une des équipes les plus populaires de FIFA 22, mais lesquels de leurs joueurs auront les meilleures notes ? Goal est là pour vous apporter tout ce que vous avez besoin de savoir.

Les notes des joueurs du PSG dans FIFA 22

Joueur POSTE Note FIFA 22 Lionel Messi RW 93 Neymar Jr LW 91 Kylian Mbappe ST 91 Gianluigi Donnarumma GK 89 Sergio Ramos CB 88 Keylor Navas GK 88 Marco Verratti CM 87 Angel Di Maria RW 87 Marquinhos CB 87 Achraf Hakimi RB 85 Georginio Wijnaldum CM 84 Presnel Kimpembe CB 83 Mauro Icardi ST 83 Idrissa Gueye CDM 82 Juan Bernat LB 82 Leandro Paredes CDM 81 Danilo Pereira CDM 81 Julian Draxler CAM 80 Rafinha CM 80 Ander Herrera CM 79

Messi a conservé son titre de joueur le mieux noté sur FIFA, malgré la fin de son séjour de 21 ans au FC Barcelone. La recrue estivale du PSG est classée à 93 sur la dernière version du jeu.

Le sextuple Ballon d'Or a retrouvé son ancien coéquipier Neymar à son arrivée au Parc des Princes, et le Brésilien est classé 91 aux côtés de Mbappé, dont la cote ne cesse de grimper d'année en année.

Donnarumma a été classé à 89 après son transfert au PSG, l'ancien gardien de Milan étant juste au-dessus du gardien costaricien Keylor Navas et de la légende du Real Madrid Ramos, tous deux classés à 88.

Le club de Ligue 1 compte deux joueurs classés à 87 (Di Maria et Marquinhos), tandis que deux autres nouveaux arrivants, Hakimi et Wijnaldum, ont été classés respectivement à 85 et 84.

Presnel Kimpembe et Mauro Icardi sont tous deux classés à 83, une place devant Idrissa Gueye et Juan Bernat (82). Leandro Paredes (81), Danilo Pereira (81), Julian Draxler (80), Rafinha (80) et Ander Herrera (79) complètent la liste des 20 joueurs.