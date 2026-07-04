Classement des vétérans : l'Égypte se rapproche du record du Nigeria… et le Maroc est en passe de dépasser la Tunisie

L’équipe d’Égypte a consolidé son prestige continental et mondial en éliminant l’Australie vendredi dernier, lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026, au stade de Dallas aux États-Unis.

Les Pharaons ont décroché leur billet pour les huitièmes de finale en battant l’Australie aux tirs au but (4-2), après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, signant ainsi leur première victoire en phase à élimination directe de l’histoire de la Coupe du monde.

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Grâce à cette rencontre, les Pharaons consolident leur deuxième place au classement des sélections africaines ayant disputé le plus de matchs dans les grandes compétitions (Coupe du monde et Coupe d’Afrique des nations), avec 129 rencontres au compteur, d’après les données du site français « stats foot ».

Le Nigeria occupe la première place de ce classement, le Cameroun la troisième et la Tunisie partage la cinquième avec le Maroc. Les Lions de l’Atlas pourront toutefois augmenter leur total, puisqu’ils affronteront le Canada ce samedi soir en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Même constat pour les Pharaons, qui défieront l’Argentine en huitièmes de finale mardi prochain.

Le classement général se présente ainsi :

Nigéria : 132 matchs

Égypte : 129 matchs

Cameroun : 126 matchs

Côte d’Ivoire : 124 matchs

Ghana : 124 matchs

Maroc : 108 matchs

Tunisie : 108 matchs



