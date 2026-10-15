Si le PSV et l’Ajax ont tous deux perdu cette semaine sur la scène européenne, les Pays-Bas n’ont pas fait une mauvaise opération au classement des coefficients. Au contraire : grâce aux victoires de Feyenoord, de l’AZ et du FC Twente, ainsi qu’au match nul du NEC, ils ont accru leur avance sur leurs poursuivants directs.

Dans le calcul des coefficients, une victoire d’un club en compétition européenne rapporte deux points. Un match nul en rapporte un, une défaite aucun.

Ce total doit ensuite être divisé par le nombre de clubs engagés en Europe pour un pays au début de la saison. Pour les Pays-Bas, ils étaient six : le PSV, Feyenoord, l’AZ, le FC Twente, le NEC et l’Ajax.

En Ligue des champions, les résultats des clubs néerlandais ont été contrastés cette semaine. Le PSV s’est incliné sur le terrain du RB Leipzig (1-0), mais Feyenoord a battu Como 1907 (3-2). Jeudi, l’AZ et Twente ont également remporté leur match.

L’AZ a battu l’Hapoël Beer-Sheva 2-1 en Ligue Europa, tandis que Twente s’est imposé 1-0 face au FC Thoune en Ligue Conférence. Le NEC a par ailleurs fait match nul 1-1 contre le Levski Sofia. L’Ajax a déçu en s’inclinant 2-1 sur le terrain du Hajduk Split.

Au total, les Pays-Bas ont donc récolté 7 points cette semaine. Divisés par six, ils donnent un coefficient de 1,167.

La Belgique, qui compte toujours cinq clubs engagés en Europe, occupe la place juste au-dessus au classement des coefficients. Elle aussi a réalisé une bonne opération. Le Club Bruges, La Gantoise et le Sint-Truidense V.V. se sont tous imposés. L’Union Saint-Gilloise a également fait match nul. Cela représente 7 points, soit un coefficient de 1,400 pour la Belgique.

La Turquie occupe la place juste derrière les Pays-Bas au classement des coefficients. Elle avait commencé la saison européenne avec cinq clubs, mais n’en compte plus que quatre. Parmi eux, Trabzonspor et Beşiktaş ont gagné cette semaine. Cela fait donc 4 points, soit un coefficient de 0,800 pour la Turquie.

Plus bas au classement des coefficients figurent la Grèce, la Pologne et la Tchéquie, toutes proches les unes des autres. Mais les Pays-Bas ont également creusé l’écart avec ces trois pays.

Classement des coefficients autour des Pays-Bas :

7. Belgique 60,850 (+1,400)

8. Pays-Bas 53,729 (+1,167)

9. Turquie 51,075 (+0,800)

10. Grèce 45,812 (+0,800)

11. Pologne 45,525 (+0,400)

12. Tchéquie 45,325 (+0,200)