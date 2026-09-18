Classement des coefficients : les Pays-Bas doivent craindre la Turquie après une semaine cauchemardesque

Les Pays-Bas ont réalisé une mauvaise opération au classement des coefficients de l’UEFA. Feyenoord s’est incliné 5-1 face au FC Barcelone la semaine dernière en Ligue des champions, et en Ligue Europa, AZ et NEC ont également été battus. Le PSV a été le seul club néerlandais à prendre un point, contre le Shakthar Donetsk (1-1).

Le Portugal, sixième du classement, a réalisé une très belle opération. Le club de deuxième division Torreense a créé la surprise avec une victoire 1-2 sur la pelouse de Lillestrøm SK. La Belgique, septième, a pris 0,400 point grâce à la victoire 0-3 de l’Union Saint-Gilloise sur le Viktoria Plzen. Les Belges ont aussi connu un revers, puisque Anderlecht s’est incliné 1-2 face à l’Olympique Lyon.

La Turquie, qui talonne les Pays-Bas, a elle aussi récolté 0,400 point au début de la saison en Ligue Europa. Besiktas a signé une éclatante victoire 4-1 contre l’Olympique Marseille. Les Pays-Bas ne comptent désormais plus que 2,287 points d’avance sur la Turquie.

Si les Pays-Bas continuaient de reculer et se faisaient dépasser par la Turquie, cela aurait des conséquences sur le tour préliminaire de Ligue des champions auquel le deuxième de l’Eredivisie Vriendenloterij entrerait. La garantie d’une place en Ligue Europa disparaîtrait également pour le dauphin. Quoi qu’il arrive, seul le champion de cette saison se qualifiera directement pour la C1.

Les Pays-Bas ont perdu la sixième place au profit du Portugal la saison dernière, tandis que la solide saison 2021/22 n’est désormais plus prise en compte. Le Portugal est hors de portée et la Belgique ne peut plus être rejointe cette saison. Lors de cet exercice, l’objectif est donc avant tout de rester devant la Turquie au classement.

Il est en outre important qu’Ajax et le FC Twente obtiennent des résultats dans la phase de ligue de la Conference League. L’Ajax lancera sa campagne européenne le 15 octobre contre l’Hajduk Split. Le FC Twente recevra le même jour le FC Thoune, club suisse.

Classement actuel des coefficients UEFA

6. Portugal (65,750 points)

7. Belgique (59,450 points)

8. Pays-Bas (52,562 points)

9. Turquie (50,275 points)