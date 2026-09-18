Classement des coefficients : les Pays-Bas doivent craindre la Turquie après une semaine catastrophique

Les Pays-Bas ont réalisé une mauvaise opération au classement des coefficients de l’UEFA. Feyenoord s’est incliné 5-1 la semaine dernière face au FC Barcelone en Ligue des champions, et en Ligue Europa, l’AZ et NEC ont également subi des défaites. Le PSV a été le seul club néerlandais à prendre un point contre le Shakthar Donetsk (1-1).

Le Portugal, sixième du classement, a réalisé une opération remarquée. Le pensionnaire de deuxième division Torreense a créé la surprise avec une victoire 1-2 sur la pelouse de Lillestrøm SK. La Belgique, septième, a pris 0,400 point grâce au succès 0-3 de l’Union Saint-Gilloise sur le terrain du Viktoria Plzen. Il y a aussi eu un coup dur pour les Belges, puisqu’Anderlecht s’est incliné 1-2 face à l’Olympique Lyon.

La Turquie, qui talonne les Pays-Bas, a elle aussi récolté 0,400 point au début de la saison en Ligue Europa. Besiktas a signé un éclatant succès 4-1 contre l’Olympique de Marseille. Les Pays-Bas n’ont ainsi plus que 2,287 points d’avance sur la Turquie.

Si les Pays-Bas reculent encore et se font dépasser par la Turquie, cela aura des conséquences sur le tour préliminaire de Ligue des champions auquel entrera en lice le deuxième de l’Eredivisie VriendenLoterij. Le deuxième perdrait également sa garantie d’une place en Ligue Europa. Quoi qu’il en soit, seul le champion de cette saison se qualifiera directement pour la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Les Pays-Bas ont perdu la sixième place au profit du Portugal la saison dernière, tandis que la forte saison 2021/22 n’est désormais plus prise en compte. Le Portugal s’est échappé et la Belgique n’est plus à portée cette saison. Lors de cet exercice, l’objectif est donc surtout de rester devant la Turquie au classement.

Il faut aussi qu’Ajax et le FC Twente obtiennent des résultats dans la phase de ligue de la Conference League. L’Ajax lancera sa campagne européenne le 15 octobre contre le Hajduk Split. Le FC Twente recevra le club suisse du FC Thoune le même jour.

Classement actuel des coefficients UEFA

6. Portugal (65,750 points)

7. Belgique (59,450 points)

8. Pays-Bas (52,562 points)

9. Turquie (50,275 points)