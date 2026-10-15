Classement des coefficients : de bonnes nouvelles et seulement des nouvelles pour les Pays-Bas

Si le PSV et l’Ajax ont tous deux perdu cette semaine en Europe, les Pays-Bas n’ont pas fait une mauvaise opération au classement des coefficients. Au contraire : grâce aux victoires du Feyenoord, de l’AZ et du FC Twente, ainsi qu’au match nul du NEC, ils ont accru leur avance sur leurs plus proches poursuivants.

Dans le calcul des coefficients, une victoire d’un club en Europe rapporte deux points. Un match nul rapporte un point et une défaite, aucun.

Ce total est ensuite divisé par le nombre de clubs engagés en Europe pour le pays concerné au début de la saison. Pour les Pays-Bas, ils étaient six : le PSV, le Feyenoord, l’AZ, le FC Twente, le NEC et l’Ajax.

En Ligue des champions, les résultats des clubs néerlandais ont été contrastés cette semaine. Le PSV a perdu sur le terrain du RB Leipzig (1-0), mais le Feyenoord s’est imposé 3-2 face à Como 1907. Jeudi, l’AZ et Twente ont également gagné.

L’AZ a battu l’Hapoel Beer Sheva 2-1 en Ligue Europa, tandis que Twente a pris le dessus sur le FC Thoune 1-0 en Ligue Conférence. Le NEC a en outre fait match nul 1-1 contre le Levski Sofia. L’Ajax, décevant, s’est incliné 2-1 sur le terrain du Hajduk Split.

Au total, les Pays-Bas ont donc récolté 7 points cette semaine. Divisé par six, ce total donne un coefficient de 1,167.

La Belgique, qui compte toujours cinq clubs engagés en Europe, occupe une place au-dessus des Pays-Bas au classement des coefficients. Les voisins méridionaux des Néerlandais ont eux aussi fait une bonne opération. Le Club Bruges, La Gantoise et Saint-Trond ont tous gagné. L’Union Saint-Gilloise a par ailleurs fait match nul. Cela représente 7 points, soit un coefficient de 1,400 pour la Belgique.

La Turquie se trouve une place derrière les Pays-Bas au classement des coefficients. Les Turcs ont entamé la saison européenne avec cinq clubs ; il leur en reste désormais quatre. Parmi eux, Trabzonspor et Besiktas ont remporté leur match cette semaine. Cela fait donc 4 points, soit un coefficient de 0,800 pour la Turquie.

Plus bas au classement des coefficients figurent la Grèce, la Pologne et la Tchéquie, toutes trois proches les unes des autres. Les Pays-Bas ont également creusé l’écart sur ces trois pays.

Classement des coefficients autour des Pays-Bas :

7. Belgique 60,850 (+1,400)

8. Pays-Bas 53,729 (+1,167)

9. Turquie 51,075 (+0,800)

10. Grèce 45,812 (+0,800)

11. Pologne 45,525 (+0,400)

12. Tchéquie 45,325 (+0,200)